Javier Milei recibió a Juan Mahiques para avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal

Así lo confirmó el ministro de Justicia, quien aseguró que trabajarán con el Congreso "en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos".

El Presidente y el funcionario estuvieron reunidos en la Quinta de Olivos.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques se reunieron en la Quinta de Olivos con el objetivo de ultimar detalles del proyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso de la Nación.

En su cuenta de X, el reciente funcionario confirmó su encuentro con el mandatario, en el que también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . "Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales", expresó.

Además, añadió: "A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas".

El proyecto de ley es una de las prioridades del Gobierno, tras la aprobación en sesiones extraordinarias de la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil. El nuevo paquete de leyes para enviar al Congreso de la Nación incluye, también, proyectos referidos a la propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana; ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal .

Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos…

El vocero presidencial, Manuel Adorni , había confirmado que la decisión enviar la modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas, fue consensuada por la mesa política del oficialismo para marcar la estrategia legislativa de los próximos meses.

En la elaboración del texto también colabora una comisión especializada liderada por el jurista Jorge Buompadre, e integrada por magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti, quienes trabajaron sobre la iniciativa basándose en antecedentes que datan de la gestión de Mauricio Macri.

Cuáles son las claves del nuevo Código Penal que el Gobierno presentará en el Congreso

El Gobierno presentará para su tratamiento en el Congreso un proyecto de modificación integral del Código Penal que propone un endurecimiento generalizado del esquema de sanciones y amplía la duración de las penas para la mayoría de los delitos.

Entre los cambios más relevantes, que comenzarán a debatirse en los próximos días, figura la suba del máximo previsto para el homicidio simple, que pasaría de los actuales 25 años a 30, incremento que se replicará en figuras como las lesiones leves, las lesiones ocasionadas por conducción imprudente y el abuso de armas.

La iniciativa también redefine el alcance del cumplimiento efectivo de las condenas: según el proyecto, alrededor del 82% de los delitos deberán purgarse en prisión, lo que reduce drásticamente las posibilidades de acceder a regímenes excarcelables. Otra medida de peso es la supresión de la liberación anticipada para delitos considerados de alto impacto social —entre ellos, homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas— y para quienes reincidan. En este marco, las penas perpetuas dejarán de tener un horizonte temporal preciso y adquirirán un carácter más estricto en su ejecución.

Código Procesal Penal El nuevo texto del Código Penal sería más acotado que el presentado por el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Cuánto se agravarían las penas en los diferentes delitos

Homicidio simple: pasaría de 10 a 30 años de prisión (actualmente es de 8 a 25 años).

pasaría de 10 a 30 años de prisión (actualmente es de 8 a 25 años). Homicidio agravado: la pena actual es de prisión perpetua. Se incorporarían diferentes supuestos.

la pena actual es de prisión perpetua. Se incorporarían diferentes supuestos. Lesiones leves: pasaría de 1 a 3 años (hoy es de 1 mes a 1 año).

pasaría de 1 a 3 años (hoy es de 1 mes a 1 año). Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años y 2 a 4 años en su figura agravada. Se aumentaría a 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 en la figura agravada.

la pena actual es de 1 a 3 años y 2 a 4 años en su figura agravada. Se aumentaría a 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 en la figura agravada. Abuso de armas: la pena actual es de 1 a 3 años para aquellos que disparan contra una persona sin herirla. La pena máxima aumentaría a 6 años.

la pena actual es de 1 a 3 años para aquellos que disparan contra una persona sin herirla. La pena máxima aumentaría a 6 años. Pornografía infantil: hoy la pena es de 3 a 6 años. Aumentaría a de 3 a 12 años.

hoy la pena es de 3 a 6 años. Aumentaría a de 3 a 12 años. Posesión de pornografía infantil: aumentaría a una pena de 4 a 12 años de prisión.

aumentaría a una pena de 4 a 12 años de prisión. Privación ilegal de la libertad: hoy es de 6 meses a 3 años. La pena aumentaría a de 1 a 4 años.

hoy es de 6 meses a 3 años. La pena aumentaría a de 1 a 4 años. Trata de personas: hoy tiene un máximo 8 años. Aumentaría a 10 años y de 6 a 15 años en su faz agravada.

hoy tiene un máximo 8 años. Aumentaría a 10 años y de 6 a 15 años en su faz agravada. Hurto: la pena actual es de 1 mes a 2 años. Se eleva a una pena de 1 a 3 años.

la pena actual es de 1 mes a 2 años. Se eleva a una pena de 1 a 3 años. Robo simple: se aumenta a una pena de 3 a 8 años de prisión.

se aumenta a una pena de 3 a 8 años de prisión. Estafa: se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa.

se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa. Usurpación: se eleva a una sanción de 3 a 10 años.

se eleva a una sanción de 3 a 10 años. Agresiones en manifestaciones: se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años.

se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años. Portación de armas: se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo.

se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo. Cohecho: se eleva a una pena de 3 a 10 años.

Qué delitos podrían no prescribir

Homicidio agravado.

Abuso sexual de todas sus modalidades y grooming.

Producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil.

Corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería.

Sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales.

Trata de personas.

Secuestro extorsivo.

Atentados al orden constitucional y al sistema democrático.

Procesos contra organizaciones criminales.

Terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Tráfico y contrabando de estupefacientes.

Qué delitos tendrían cumplimiento efectivo de la pena