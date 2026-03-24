Manuel Adorni vuelve a escena: retomará las conferencias en medio de tensiones internas Tras la controversia por los viajes a Punta del Este y la presencia de su esposa en el avión presidencial que fue a Nueva York, el jefe de Gabinete regresará este miércoles a Casa Rosada para retomar el control de la agenda del Gobierno. Por + Seguir en







Adorni busca retomar el control de la agenda pública y se reunirá con ministros.

Tras un inicio de marzo marcado por tropiezos y polémicas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentará recomponerse y recuperar protagonismo en la agenda pública con la conferencia de prensa que ofrecerá este miércoles 25 de marzo en la Casa Rosada. La exposición, prevista para las 11, es parte del esfuerzo oficial por ordenar el discurso y retomar el control luego de semanas atravesadas por tensiones internas y cuestionamientos de la oposición.

Desde que comenzó el año, no se ha visto al jefe de Gabinete liderar una conferencia de prensa. La última fue el 6 de febrero, pero se presentó acompañado por el canciller, Pablo Quirno. Desde el Gobierno intentan reactivar una dinámica de gestión más visible, con una agenda de anuncios y actividades públicas que le facilite al oficialismo salir del foco de la polémica.

Detrás de la decisión oficial hay preocupación por las secuelas que dejaron los episodios que pusieron a Adorni en el foco del escándalo. El funcionario quedó expuesto tras conocerse el viaje de su esposa en la delegación oficial a Estados Unidos, el traslado a Punta del Este en un jet privado y la denuncia vinculada a una propiedad sin declarar registrada a nombre de su pareja, Bettina Angeletti.

Estos hechos derivaron en actuaciones judiciales y alimentaron rumores sobre su eventual salida, versión que en la Casa Rosada niegan tajantemente. En este escenario, el gobierno de La Libertad Avanza decidió potenciar la visibilidad política de Manuel Adorni con una agenda más dinámica.

Javier Milei - Manuel Adorni Además de la conferencia de prensa, el viernes participará de una actividad junto a Javier Milei, Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en una clara señal de respaldo de la conducción libertaria. El gesto apunta a frenar las especulaciones sobre posibles reemplazos y reafirmar que el vocero mantiene el apoyo tanto del Presidente como de la secretaria general de la Presidencia.