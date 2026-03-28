28 de marzo de 2026 Inicio
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Así fue el primer programa de Salud Divino Tesoro: adicciones, pérdida de peso, ejercicios y recetas súper fáciles

El nuevo ciclo de C5N, bajo la conducción de Natalia Paratore, expuso problemáticas, consejos y tips para poder mantener una vida más saludable.

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Conducido por Natalia Paratore

Conducido por Natalia Paratore, referente en comunicación en salud, el ciclo está pensado para traducir la información médica en decisiones concretas, con un lenguaje claro, cercano y accesible.

Bajo la conducción de Natalia Paratore, se realizó la primera emisión de "Salud Divino Tesoro", un ciclo que propone abordar la salud manera integral y aplicable a la vida real.

El Dr. Facundo Pereyra contó cuáles son los alimentos que tenés que comer para desinflamar el intestino.
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El programa contó con la participación de un equipo interdisciplinario compuesto por especialistas como Marcelo Suárez, Romina Pereyro, Martina Deraux, Julieta Moras, Silvia Bentolila, Ramiro Heredia, Guido Bergman, Fernando Lamas, Juan Manuel Serini, Pata Liberati y Alejandro Druetto, quienes analizaron problemáticas prevalentes como la inflamación intestinal, las adicciones y el impacto de las pantallas en la infancia.

Algunos de los principales síntomas son:

  • Hinchazón abdominal persistente después de comer.

  • Edema (hinchazón) en manos, pies o cara.

  • Cansancio, dolor de cabeza y dolor articular.

Pereyra recomendó una dieta de 7 días de eliminación para identificar intolerancias. Este plan excluye temporalmente gluten, azúcar, lácteos, café, mate, alcohol y carnes rojas, priorizando carnes blancas, arroz, quinoa y vegetales como zapallo, zanahoria y rúcula.

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Pereyra recomendó una dieta de 7 días de eliminación para identificar intolerancias

Pereyra recomendó una dieta de 7 días de eliminación para identificar intolerancias

Salud Mental: El abordaje de las adicciones

En el bloque dedicado a consumos problemáticos, la Dra. Silvia Bentolila (MP 59647) definió la adicción como una dependencia que compromete la salud integral y no como una cuestión de voluntad o "vicio".

Por su parte, el Dr. Guido Bergman (MN 85234) aportó datos sobre el alcoholismo: si bien el 90% de la población consume alcohol, solo el 10% desarrolla la enfermedad de la adicción, caracterizada por la pérdida de control y la continuidad del consumo pese a los perjuicios. La Dra. Julieta Moras (MN 115701) señaló que el eje biológico es el circuito dopaminérgico, el cual debe ser gestionado desde la crianza para evitar la búsqueda de placer únicamente a través de sustancias externas.

Pediatría y Neurodesarrollo: El límite de las pantallas

El Dr. Fernando Lamas (MN 82404) advirtió sobre el uso de dispositivos en la primera infancia. Sostuvo que las pantallas no están indicadas en menores de 2 años debido a que interfieren con el desarrollo del lenguaje y la interacción humana. El Dr. Bergman añadió que los "shots de dopamina" que generan las aplicaciones pueden alterar el desarrollo neurocognitivo en etapas críticas.

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No es recomendable el uso de pantalla en niños.

No es recomendable el uso de pantalla en niños.

Suplementos: ¿Son necesarios?

El Dr. Marcelo Suárez (especialista en clínica médica, MN 73796) abordó la importancia de los complementos en la salud integral, definiéndolos como sustancias desarrolladas de forma externa para suplir elementos esenciales que el organismo no logra completar por sí solo.

Según el especialista, el cuerpo requiere de 16 minerales, 13 vitaminas, 9 aminoácidos y 2 ácidos grasos para funcionar correctamente. Suárez afirmó que hoy es necesario el consumo de estos suplementos debido a que la alimentación actual no garantiza este aporte; factores como la fumigación, la contaminación de los suelos, el agua y el aire disminuyeron la densidad nutricional de los alimentos, impidiendo que la dieta tradicional cubra todas las necesidades del organismo.

Adoptar hábitos fáciles y en pocos minutos: Ejercicio y alimentación

La Licenciada Victoria Pardo recomendó realizar "snacks de ejercicio" de un minuto, tres veces al día. Sugirió ejercicios de zona media (hombros a cadera), sentadillas y elevación de talones aprovechando momentos de rutina en casa.

Eso no es todo, en cuanto a nutrición la licenciada Romina Pereiro presentó opciones de meriendas saludables, como helado de banana con chocolate amargo y frutos secos, que se pueden preparar en cinco minutos y reemplaza a cualquier otro tipo de snack procesado.

A modo de cierre, la licenciada en Nutrición Martina Daireaux compartió una receta de un pan integral, una opción saludable que aporta fibras que alimenta la microbiota.

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