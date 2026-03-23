Daniela Ballester volvió a C5N luego de sufrir un ACV: "Uno no se espera que le pase algo así" La conductora regresó a El Diario luego de recuperarse de un accidente cerebrovascular hemorrágico, por el cual permaneció internada en un sanatorio. "A veces la vida se pone muy difícil y hay que ponerse más fuerte que nunca", reflexionó. + Seguir en







Daniela Ballester volvió a C5N.

La periodista Daniela Ballester regresó a la conducción de El Diario, por C5N, luego de que sufriera un ACV hemorrágico el 19 de febrero por el cual permaneció internada en el Sanatorio Los Arcos y expuso su emoción debido a su vuelta.

En El Diario, Ballester reflexionó sobre el inconveniente de salud que sufrió, junto a su compañero en la conducción, Julián Guarino, quien le entregó un ramo de flores de parte de C5N: "Uno no se espera en ningún momento que le pase algo así. Voy al gimnasio, no tomo alcohol y no fumé nunca. Sin embargo, me tocó. Fueron bastantes días y con miedos. Hay que disfrutar la vida y cada minuto porque de pronto, en un momento, parece que en cinco minutos todo se puede terminar".

"El proceso empezó con un dolor de cabeza fuertísimo y una imposibilidad de mantenerme en pie en mi casa. Me di cuenta de que estaba pasando algo grave. Tuve un diagnóstico y afortunadamente estuve bien siempre. Luego el dolor de cabeza se controló y me permite tener una vida normal. Estoy agradecida de estar bien y sentirme bien. A veces la vida se pone muy difícil y hay que ponerse más fuerte que nunca", agregó en esta línea.

Daniela Ballester Daniela Ballester volvió a C5N. C5N En tal sentido, destacó la asistencia que recibió: "Atravesé un proceso muy difícil, aunque no quiero victimizarme porque los argentinos todo el tiempo tenemos presente que los argentinos tenemos días y situaciones difíciles. Ni siquiera me pregunto por qué a mí. Desde el día uno hasta hoy tuve todos los cuidados. Hay gente que tiene enfermedades y tiene que atravesar tratamientos tremendos y no tiene los recursos".