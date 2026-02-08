8 de febrero de 2026 Inicio
Cómo podés consultar las multas de tránsito que tengas en Buenos Aires

El sistema bonaerense permite verificar sanciones viales en pocos minutos. Mantener los datos actualizados evita demoras en gestiones clave.

Verificar el estado de las multas es fundamental para mantener la situación administrativa en regla.

  • La Provincia de Buenos Aires cuenta con una plataforma digital para verificar infracciones viales de forma rápida y gratuita.
  • La consulta puede realizarse con la patente del vehículo o el número de DNI desde cualquier dispositivo.
  • Revisar el estado de las multas es importante para renovar la licencia de conducir o transferir un auto.
  • Los montos se calculan según la Unidad Fija y varían según la gravedad de cada falta.

La provincia de Buenos Aires ofrece un sistema online que permite a los conductores saber si registran infracciones de tránsito pendientes de manera simple y segura. Esta herramienta facilita el acceso a información clave sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Verificar el estado de las multas es fundamental para mantener la situación administrativa en regla. Contar con infracciones impagas puede impedir gestiones habituales como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia de un vehículo, por lo que se recomienda frecuentemente realizar controles.

A través de plataformas oficiales, cualquier persona puede acceder al detalle de las sanciones vigentes en pocos minutos. El procedimiento es gratuito y está disponible durante todo el año para vehículos radicados en territorio bonaerense.

Así podés saber qué infracciones de tránsito tenés en Buenos Aires

El portal InfraccionesBA es el canal principal habilitado por el Ministerio de Transporte bonaerense para consultar y gestionar multas viales. El acceso se realiza de manera online y no requiere registro previo para obtener el informe básico.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial y elegir el tipo de búsqueda: por dominio del vehículo o por número de documento. Luego, se deben cargar los datos solicitados, sin espacios ni caracteres especiales, para que el sistema procese la consulta.

Una vez completada la información, la plataforma muestra el detalle de las infracciones registradas, incluyendo fecha, lugar, tipo de falta y monto correspondiente. En los casos habilitados, es posible descargar la boleta para abonar el pago voluntario en medios como RapiPago, Pago Fácil, BaproPagos, bancos autorizados o de forma online con tarjeta.

El sistema también indica si la infracción requiere presentación ante un juzgado de faltas, si se encuentra en instancia administrativa o si permite iniciar un descargo. Además, informa la ubicación y horarios de los juzgados provinciales y municipales para quienes necesiten realizar gestiones presenciales.

Quienes se registren en la sección “Mi Web” pueden acceder al historial completo de sanciones y centralizar pagos y trámites. Desde el Gobierno bonaerense recuerdan que las multas con sentencia firme deben regularizarse antes de avanzar con cualquier trámite vehicular.

