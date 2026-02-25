Después del alivio, vuelve el calor a Buenos Aires con más de 30°: cómo seguirá el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que, a partir del fin de semana, volverá el calor a la provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el pronóstico, la temperatura subirá con intensidad desde el domingo, cuando se prevé una máxima de 32°, y marcará la tendencia que se espera que se prolongue por el resto de la semana.
Después del frente frío proveniente de la Patagonia que ingresó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la tarde del martes, la temperatura llegó a bajar hasta los 15° durante la madrugada del miércoles. Este alivio se mantendrá durante toda la semana, con mínimas de 20° y máximas de 29°, como si se tratara de la primavera.
Sin embargo, el fresco en la provincia y ciudad de Buenos Aires se terminará a medida que avancen los días. Para el domingo está previsto que la máxima llegue a los 32°, mientras que la mínima estará en torno a los 22°. Se espera que el calor se mantenga durante la semana próxima.
El pronóstico extendido para el fin de semana indica que habrá un cielo parcialmente nublado, a partir del sábado, y que irá aumentando a medida que pasen los días. De todos modos, no se esperan lluvias.
Alertan por crecida del Río de la Plata: podría afectar a CABA y la costanera de Buenos Aires
El Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó sobre la crecida del Río de la Plata para CABA, Costanera norte y sur del conurbano bonaerense: prevén que el pico sea de 3.5 metros.
De acuerdo al parte oficial difundido el 25 de febrero de 2026, el Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana un metro setenta centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.
En ese marco, se estiman las siguientes alturas:
Puerto La Plata: 3,10 metros a las 11:00 del 25/02/2026.
Puerto de Buenos Aires (Muelle de Pescadores): 3,10 metros a las 12:30 del 25/02/2026.
San Fernando: 3,20 metros a las 13:30 del 25/02/2026.