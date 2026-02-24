24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Últimos días: cuáles son los autos que deben hacer la VTV en febrero 2026

El calendario organiza las revisiones para ordenar la demanda. Cumplir en término evita sanciones y asegura condiciones seguras de circulación.

Por
El día de la inspección es necesario presentar DNI o cédula habilitante.

El día de la inspección es necesario presentar DNI o cédula habilitante.

Freepik
  • La verificación técnica continúa siendo obligatoria para circular sin sanciones y mantiene su esquema por terminación de patente.
  • En febrero deben cumplir con el trámite los vehículos alcanzados por la normativa cuyo dominio finaliza en un número específico.
  • Existen grupos que pueden acceder a la inspección sin costo si reúnen las condiciones establecidas por la reglamentación vigente.
  • El calendario, la documentación requerida y los controles mecánicos buscan garantizar mayor seguridad vial durante 2026.

La Verificación Técnica Vehicular mantiene su carácter obligatorio durante febrero de 2026 y exige a determinados conductores cumplir con el control dentro del mes asignado. Este requisito es muy importante para transitar de manera legal y evitar penalidades en los controles de tránsito.

Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

El sistema, que se aplica en Ciudad de Buenos Aires, establece revisiones periódicas destinadas a comprobar el estado general de autos y motos. En estas inspecciones se analizan elementos clave como frenos, dirección, suspensión, emisión de gases contaminantes y otros aspectos vinculados a la seguridad.

El cronograma anual organiza la demanda de verificaciones según la terminación de la patente, lo que permite distribuir los turnos a lo largo del año y ordenar la asistencia a las plantas habilitadas.

vtv inspección.jpg

Qué conductores deben hacer la VTV en febrero 2026

Durante febrero deben realizar la inspección los vehículos cuyos dominios finalizan en 2, siempre que ya estén alcanzados por la obligación. La exigencia comienza cuando la unidad cumple cuatro años desde su patentamiento o supera los 60.000 kilómetros recorridos, momento a partir del cual el trámite pasa a ser anual.

Circular sin la oblea vigente implica estar fuera de regla y puede derivar en multas, observaciones en controles viales e incluso trabas administrativas. Para evitar inconvenientes, se aconseja solicitar turno con anticipación y verificar previamente el estado del vehículo.

El día de la inspección es necesario presentar DNI o cédula habilitante, documentación del vehículo, seguro obligatorio al día y el turno previamente asignado. Además, la unidad debe contar con condiciones básicas de funcionamiento, como luces reglamentarias, cinturones de seguridad y chapas legibles.

Quiénes están exentos de pagar la VTV en febrero 2026

La normativa contempla casos en los que el trámite puede realizarse sin costo. Jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden acceder a la exención para un solo vehículo, siempre que cumplan con los requisitos económicos que exige el beneficio.

Entre las condiciones se incluyen ingresos que no superen el límite fijado por la reglamentación y que el rodado no exceda determinados valores fiscales. También quedan exceptuados del pago los vehículos nuevos durante sus primeros cuatro años y las motocicletas en el primer año desde su registro, siempre que no superen el kilometraje permitido.

Mecánico

Cuáles son las fechas de vencimiento de la VTV en febrero 2026

El calendario oficial distribuye los vencimientos según el último número de la patente, asignando a cada grupo un mes específico para cumplir con la revisión. En febrero corresponde a las terminaciones en 2, lo que permite ordenar la demanda y evitar saturaciones en las plantas verificadoras.

Quienes no acceden a los beneficios de gratuidad deben abonar la tarifa vigente, actualizada por la administración porteña para 2026. El monto aplica tanto a verificaciones iniciales como a renovaciones realizadas dentro del plazo correspondiente.

En caso de que el vehículo sea observado y deba regresar a una reinspección, esta instancia no tiene costo adicional si se efectúa dentro del período establecido y se corrigieron las fallas detectadas.

Noticias relacionadas

El duro diagnóstico que recibió la mujer de 30 años tras ir a la guardia por molestias en sus pies

Tenía un fuerte ardor en el pie pero nadie esperaba lo que reveló el médico: cuál fue el diagnóstico

El testimonio de este español que dijo algo sorprendente sobre los argentinos

Un español visitó Buenos Aires y su relato se volvió viral: qué dijo que emocionó a todos

Hallan sana y salva a la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan secuestro

Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro

play

Un colectivo partió a un auto al medio y se prendió fuego: hubo heridos de gravedad

Un tornado sorprendió a los pobladores de Catamarca. 

Impactante video: un tornado aterrorizó a una localidad de Catamarca

En marzo habrá varios Feriados, pero uno a nivel nacional

Qué pasará con el feriado de marzo 2026: ¿es fin de semana largo?

Rating Cero

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.
play

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Una película basada en un caso real sobre racismo emociona y es tendencia en Netflix
play

Una película a pura emoción sobre el racismo basado en un caso real está siendo tendencia en Netflix: como se llama

Silvia Süller se alejó del ojo mediático televisivo pero continúa con su influencia a través de las redes.

Qué fue de la vida de Silvia Süller: está lejos de las cámaras

Por ahora, el supuesto romance entre Juliana Awada y el monarca europeo permanece en el plano de las versiones periodísticas, pero ya se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Quién es la famosa argentina que estaría en pareja con alguien muy importante de la realeza española

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.

Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

Hace 7 minutos
play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Hace 9 minutos
Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Hace 12 minutos
Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

Hace 21 minutos
Bastones crocantes listos en menos de 20 minutos.

Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer

Hace 26 minutos