Últimos días: cuáles son los autos que deben hacer la VTV en febrero 2026

El calendario organiza las revisiones para ordenar la demanda. Cumplir en término evita sanciones y asegura condiciones seguras de circulación.

La Verificación Técnica Vehicular mantiene su carácter obligatorio durante febrero de 2026 y exige a determinados conductores cumplir con el control dentro del mes asignado. Este requisito es muy importante para transitar de manera legal y evitar penalidades en los controles de tránsito.

El sistema, que se aplica en C iudad de Buenos Aires, establece revisiones periódicas destinadas a comprobar el estado general de autos y motos. En estas inspecciones se analizan elementos clave como frenos, dirección, suspensión, emisión de gases contaminantes y otros aspectos vinculados a la seguridad.

El cronograma anual organiza la demanda de verificaciones según la terminación de la patente , lo que permite distribuir los turnos a lo largo del año y ordenar la asistencia a las plantas habilitadas.

Durante febrero deben realizar la inspección los vehículos cuyos dominios finalizan en 2 , siempre que ya estén alcanzados por la obligación. La exigencia comienza cuando la unidad cumple cuatro años desde su patentamiento o supera los 60.000 kilómetros recorridos, momento a partir del cual el trámite pasa a ser anual.

Circular sin la oblea vigente implica estar fuera de regla y puede derivar en multas, observaciones en controles viales e incluso trabas administrativas. Para evitar inconvenientes, se aconseja solicitar turno con anticipación y verificar previamente el estado del vehículo.

El día de la inspección es necesario presentar DNI o cédula habilitante, documentación del vehículo, seguro obligatorio al día y el turno previamente asignado. Además, la unidad debe contar con condiciones básicas de funcionamiento, como luces reglamentarias, cinturones de seguridad y chapas legibles.

Quiénes están exentos de pagar la VTV en febrero 2026

La normativa contempla casos en los que el trámite puede realizarse sin costo. Jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden acceder a la exención para un solo vehículo, siempre que cumplan con los requisitos económicos que exige el beneficio.

Entre las condiciones se incluyen ingresos que no superen el límite fijado por la reglamentación y que el rodado no exceda determinados valores fiscales. También quedan exceptuados del pago los vehículos nuevos durante sus primeros cuatro años y las motocicletas en el primer año desde su registro, siempre que no superen el kilometraje permitido.

Mecánico Freepik

Cuáles son las fechas de vencimiento de la VTV en febrero 2026

El calendario oficial distribuye los vencimientos según el último número de la patente, asignando a cada grupo un mes específico para cumplir con la revisión. En febrero corresponde a las terminaciones en 2, lo que permite ordenar la demanda y evitar saturaciones en las plantas verificadoras.

Quienes no acceden a los beneficios de gratuidad deben abonar la tarifa vigente, actualizada por la administración porteña para 2026. El monto aplica tanto a verificaciones iniciales como a renovaciones realizadas dentro del plazo correspondiente.

En caso de que el vehículo sea observado y deba regresar a una reinspección, esta instancia no tiene costo adicional si se efectúa dentro del período establecido y se corrigieron las fallas detectadas.