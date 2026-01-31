Las multas de tránsito más comunes ya están cerca del millón de pesos en Buenos Aires: cuánto cuestan

31 de enero de 2026 Inicio
El nuevo valor de la Unidad Fija repercute directamente en las multas por cruzar semáforos en rojo, usar el celular al volante y no utilizar cinturón de seguridad o casco.

La provincia de Buenos Aires actualizó el esquema de multas.

  • La Provincia de Buenos Aires actualizó las multas de tránsito al subir el valor de la Unidad Fija (UF) desde enero de 2026.
  • La UF quedó establecida en $1.807 y define el monto final de cada infracción según su gravedad.
  • Las faltas de alto riesgo, como exceso de velocidad, semáforo en rojo o alcohol al volante, alcanzan sanciones cercanas a $904.000.
  • Con este esquema, el régimen sancionatorio busca reforzar el efecto disuasorio y el cumplimiento de las normas viales.

La Provincia de Buenos Aires implementó una actualización en el esquema de multas de tránsito mediante la revisión del valor de la Unidad Fija (UF), el indicador que determina el costo de las infracciones viales en todo el territorio provincial. Desde enero de 2026, el aumento se refleja en sanciones considerablemente más elevadas, que en los casos más graves pueden acercarse a los $904.000. La medida apunta a sostener el efecto disuasorio de las penalidades frente al escenario económico vigente.

El sistema funciona a partir de una unidad de referencia que se ajusta de forma periódica y se difunde a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. La última actualización quedó formalizada en la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP, emitida el 30 de diciembre de 2025, donde se estableció el nuevo valor de la UF en torno a los $1.807. Este monto sirve como base para calcular el importe final de cada multa, según la gravedad de la falta cometida.

Las consecuencias del ajuste impactan especialmente en infracciones consideradas de alto riesgo, como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y la conducción bajo los efectos del alcohol. Estas conductas implican una gran cantidad de Unidades Fijas, por lo que el costo económico resulta significativamente mayor. Con este nuevo esquema, las autoridades buscan reforzar el cumplimiento de las normas viales y alertar a los conductores sobre un régimen sancionatorio que alcanza valores históricos al comienzo de 2026.

Qué costo tienen las multas de tránsito en Buenos Aires en 2026

Desde enero de 2026, quienes circulan por la provincia de Buenos Aires deben afrontar un régimen sancionatorio mucho más elevado tras la actualización de la Unidad Fija (UF). A través de la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP, el valor de esta referencia se estableció en $1.807, en línea con el precio del litro de nafta premium. Con este ajuste, infracciones que ya implicaban un gasto importante pasaron a ubicarse en niveles críticos, y las faltas más graves —como el exceso de velocidad extremo o manejar bajo los efectos del alcohol— pueden derivar en multas que superan el $1.800.000.

El monto final de cada sanción se define según la gravedad de la infracción y la cantidad de Unidades Fijas que determine el juez de faltas. Conductas habituales como cruzar un semáforo en rojo, no usar el cinturón de seguridad o hablar por celular al volante se encuadran en escalas de entre 100 y 500 UF, lo que equivale a cifras que van desde los $180.700 hasta los $903.500. En el caso de faltas administrativas, como circular con la licencia vencida, no llevar la cédula del vehículo o estacionar de forma indebida, los valores comienzan alrededor de los $90.350.

Las infracciones que representan un mayor riesgo para la seguridad vial tienen un impacto económico todavía más alto en 2026. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria puede alcanzar el tope de $1.807.000, al igual que hacerlo en contramano o por la banquina. A esto se suma la negativa a realizar un control de alcoholemia, una de las sanciones más severas del sistema, que puede superar los $2.100.000. Frente a este escenario, la recomendación oficial es consultar periódicamente el Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito para controlar posibles deudas y acceder al descuento del 50% por pago voluntario dentro de los plazos establecidos.

