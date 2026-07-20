20 de julio de 2026 Inicio
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Femicidio en Córdoba: un hombre con libertad condicional, volvió a atacar y mató a su expareja

La víctima y el agresor se habían reunido para ver la final del Mundial 2026, discutieron y el acusado atacó a cuchillazos a la mujer de 25 años. La policía logró detenerlo a pocas cuadras tras un operativo cerrojo.

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Rocío Belén Gómez y Maximiliano Braudaco se encontraban viendo la final del mundial.

Rocío Belén Gómez y Maximiliano Braudaco se encontraban viendo la final del mundial.

Una mujer de 25 años fue asesinada a cuchillazos por su expareja en Santa María de Punilla, Córdoba. El agresor, que cumplía una condena condicional por violencia familiar, intentó escapar pero fue detenido a pocas cuadras tras un operativo cerrojo.

El informe forense determinó que la mujer estaba emabarazada de cinco meses y medio. 
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Maximiliano Braudaco de 40 años asesinó a su expareja, Rocío Belén Gómez, en plena final del Mundial 2026. El episodio sucedió en una vivienda situada en la esquina de Echeverría e Independencia, en el barrio Santa María Oeste, donde, según la reconstrucción realizada por los investigadores, el presunto agresor y la víctima se reunieron para ver el partido.

De acuerdo a la investigación, la pareja habría discutido y el hombre la atacó con un cuchillo. Si bien, la madre de la víctima intentó frenarlo, terminó encontrando a su hija sin vida en la vía pública, según declaró ante las autoridades. El acusado, Maximiliano Braudaco, escapó pero fue capturado a pocas cuadras gracias a un operativo cerrojo de la policía local.

Actuó el Ministerio Público Fiscal de la provincia

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín calificó el caso como homicidio agravado por femicidio, delito que prevé prisión perpetua según el artículo 80 del Código Penal. La víctima era madre de tres niñas.

El caso tomó mayor relevancia por los antecedentes: la madre de Rocío Belén Gómez había denunciado a Maximiliano Braudaco por violencia familiar. En 2025 fue condenado y cumplía una pena condicional en el mismo domicilio.

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