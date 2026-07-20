Por qué el Día del Amigo se festeja en Argentina el 20 de julio La fecha nació de la propuesta de un vecino bonaerense inspirado en un hito histórico de la humanidad. Con el tiempo, la celebración logró trascender fronteras y sumar nuevos países. Por Agregar C5N en









Esta celebración fue adoptada también por otros países de la región y de Europa, como Chile, Brasil, Uruguay y España. Freepik

El Día del Amigo nació como una iniciativa exclusivamente argentina, impulsada por un vecino de Lomas de Zamora que decidió instaurar una fecha especial para homenajear este vínculo humano. Aunque con el correr de los años la celebración logró trascender fronteras y sumar adeptos en otros países, su origen se remonta puntualmente a la Argentina, de la mano de una propuesta personal que terminó transformándose en una tradición popular.

El responsable de esta iniciativa fue Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo de profesión, nacido en 1924 y formado también en psicología, historia y filosofía. Su fuerte interés por los sucesos que marcaban a la humanidad lo llevó a proponer la creación de una jornada dedicada específicamente a celebrar la amistad, una idea que con el tiempo se consolidó como una fecha reconocida oficialmente en el país.

Aunque el origen de esta efeméride es exclusivamente argentino, con el paso de las décadas la celebración fue adoptada también por otros países de la región y de Europa, como Chile, Brasil, Uruguay y España. Sin embargo, fue en la Argentina donde nació la iniciativa y donde se consolidó con mayor fuerza como una fecha popular, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Freepik Por qué se celebra el Día del Amigo La elección del 20 de julio como fecha para celebrar la amistad no fue casual ya que Enrique Febbraro tomó como referencia la llegada del hombre a la Luna, ocurrida ese mismo día pero en 1969. El odontólogo se sintió muy conmovido por aquel hito histórico y decidió utilizarlo como símbolo para destacar los valores de cooperación, solidaridad y altruismo entre las personas.

Esta hazaña espacial correspondió a la misión Apolo 11 de la NASA, que logró el primer alunizaje tripulado de la historia, con Neil Armstrong como la primera persona en pisar la superficie lunar, acompañado por Michael Collins y Buzz Aldrin. Inspirado en ese acontecimiento, Febbraro definió la llegada del hombre a la Luna como "un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo", una de las frases que quedaron asociadas a su propuesta original.