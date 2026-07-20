Investigan en Paraguay un video viral por el parecido de un niño con Loan Peña La Policía paraguaya investigó imágenes de una exposición luego de que usuarios de redes sociales señalaran el supuesto parecido físico entre un menor que apareció en una transmisión en vivo y el niño argentino desaparecido en 2024. Por Agregar C5N en









Investigan en Paraguay un video viral por el parecido de un niño con Loan Peña

La Policía de Paraguay investiga la transmisión en vivo desde la Expo 2026, luego de que usuarios de las redes sociales viralizaran la imagen de un niño que tenía un gran parecido con Loan Peña, el menor argentino desaparecido en Corrientes en 2024.

A raíz de esas publicaciones, efectivos del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas se trasladaron este domingo al predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, para realizar las primeras averiguaciones e intentar establecer la identidad del menor.

El oficial Ramón Vera explicó que el procedimiento tuvo un carácter preventivo y buscó confirmar o descartar cualquier relación con la desaparición de Loan. Según indicó, el parecido físico entre ambos motivó la actuación policial, aunque hasta el momento no surgieron indicios que permitan vincular al niño del video con el caso que conmociona a la Argentina desde hace más de dos años.

El funcionario también señaló que, de acuerdo con la información reunida inicialmente, el menor habría ingresado al predio acompañado por familiares. Además, remarcó que no existen evidencias que indiquen que estuviera retenido contra su voluntad o atravesando una situación delictiva.

Como parte de la investigación, los agentes comenzaron a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas dentro y en los accesos al predio ferial. El objetivo es reconstruir el recorrido del niño durante su permanencia en la Expo y avanzar en su identificación para despejar las dudas surgidas tras la difusión del video.