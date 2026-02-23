La madre de Bastian confirmó que el niño será operado nuevamente: "Dios, te pido un milagro más"

Macarena Collantes informó que el pequeño va a ingresar de nuevo al quirófano por décima vez al debido a que su válvula “no estaría drenando lo suficiente”.

Bastián Jerez , el nene de 8 años que sufrió un accidente en los médanos de Pinamar en enero, será operado por décima vez luego de que sus familiares confirmen que su válvula no drena lo suficiente.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Collantes, mamá del pequeño, informó que este lunes al mediodía su hijo va a ingresar de nuevo al quirófano para revisar su válvula, ya que “no estaría drenando lo suficiente” .

“Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, agregó.

Ante esta nueva operación, que se trata de la décima desde su accidente, Macarena volvió a pedir por la salud de su hijo. “Por favor, les pido que sigamos pidiendo por la salud de Basti. Por favor , Dios, te pido un milagro más. Dale, hijito, sos muy fuerte. Mami siempre te lo dice. Te amo ”, concluyó la publicación la mujer.

Mientras se evalúa la salud del menor, quien sufrió un grave accidente tras el choque de una UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, la mujer está citada a declarar el próximo 3 de marzo.

Dan a conocer la primera imagen de Bastián en el hospital tras el accidente en Pinamar

A casi un mes del grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, se conoció la primera imagen de Bastián desde su internación en el Hospital Italiano de San Justo. El niño de 8 años permanece hospitalizado tras el choque entre un UTV y una camioneta 4x4 que le provocó heridas de extrema gravedad.

La fotografía fue publicada en redes sociales por su madre, Macarena. En la imagen no se observa el rostro del menor, sino su mano vendada apoyada sobre la sábana blanca de la cama del centro de salud donde continúa en tratamiento y ya fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Junto a la foto, la mujer escribió un mensaje breve: “Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastian Jerez. Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo", expresó.

Luego informó: "Basti pasó bien la noche, gracias a Dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien, hijo, te amamos".