Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto La propuesta explora los límites entre la justicia y la venganza, y plantea una pregunta central: ¿hasta dónde se puede llegar cuando el sistema no responde?.







El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.

Pasado, presente y mucha acción: el thriller francés que combina amistad rota, muerte sospechosa y sed de justicia, está siendo lo más visto, sorprende en Netflix y es tendencia. ¿De qué se trata la película?

La N roja sumó a su catálogo un guion de adrenalina europeo que en pocos días logró posicionarse entre lo más reproducido de la plataforma. Con una duración de 95 minutos y dirigida por Olivier Schneider, la producción propone una historia donde el pasado y el presente chocan en una búsqueda desesperada de verdad.

Producida por el mismo equipo detrás de la saga Lost Bullet, la cinta combina persecuciones, tensión policial y un drama emocional que atraviesa toda la trama. Con un presupuesto de 18,5 millones de euros, se convirtió en una de las apuestas más fuertes del año en el streaming.

Los huerfanos Sinopsis de “Los huérfanos”, la película tendencia en Netflix La historia sigue a Gabriel Stenne y Driss, dos amigos de la infancia que vuelven a encontrarse tras la muerte en un sospechoso accidente automovilístico de una mujer que marcó sus vidas.

Cuando Leila, la hija adolescente de la víctima, descubre que el hijo de un poderoso empresario estaría implicado en el hecho y que la compañía intenta encubrirlo, decide buscar justicia por su cuenta. Gabriel —comandante de la Inspección General de la Policía Nacional— y Driss —intermediario del mundo criminal— deberán dejar atrás viejas diferencias para proteger a la joven y desentrañar una trama de poder, encubrimiento y corrupción.

Tráiler de Los huérfanos Embed - LOS HUERFANOS Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Netflix=20 de Febrero El avance oficial muestra escenas de alta tensión, persecuciones urbanas y enfrentamientos físicos que recuerdan al cine de acción francés contemporáneo. Reparto de Los huérfanos El elenco está encabezado por: Alban Lenoir

Dali Benssalah

Sonia Faidi

Suzanne Clément

Anouk Grinberg

Naidra Ayadi

Romain Levi