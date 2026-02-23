IR A
IR A

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

La propuesta explora los límites entre la justicia y la venganza, y plantea una pregunta central: ¿hasta dónde se puede llegar cuando el sistema no responde?.

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.

Pasado, presente y mucha acción: el thriller francés que combina amistad rota, muerte sospechosa y sed de justicia, está siendo lo más visto, sorprende en Netflix y es tendencia. ¿De qué se trata la película?

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
Te puede interesar:

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

La N roja sumó a su catálogo un guion de adrenalina europeo que en pocos días logró posicionarse entre lo más reproducido de la plataforma. Con una duración de 95 minutos y dirigida por Olivier Schneider, la producción propone una historia donde el pasado y el presente chocan en una búsqueda desesperada de verdad.

Producida por el mismo equipo detrás de la saga Lost Bullet, la cinta combina persecuciones, tensión policial y un drama emocional que atraviesa toda la trama. Con un presupuesto de 18,5 millones de euros, se convirtió en una de las apuestas más fuertes del año en el streaming.

Los huerfanos

Sinopsis de “Los huérfanos”, la película tendencia en Netflix

La historia sigue a Gabriel Stenne y Driss, dos amigos de la infancia que vuelven a encontrarse tras la muerte en un sospechoso accidente automovilístico de una mujer que marcó sus vidas.

Cuando Leila, la hija adolescente de la víctima, descubre que el hijo de un poderoso empresario estaría implicado en el hecho y que la compañía intenta encubrirlo, decide buscar justicia por su cuenta. Gabriel —comandante de la Inspección General de la Policía Nacional— y Driss —intermediario del mundo criminal— deberán dejar atrás viejas diferencias para proteger a la joven y desentrañar una trama de poder, encubrimiento y corrupción.

Tráiler de Los huérfanos

Embed - LOS HUERFANOS Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Netflix=20 de Febrero

El avance oficial muestra escenas de alta tensión, persecuciones urbanas y enfrentamientos físicos que recuerdan al cine de acción francés contemporáneo.

Reparto de Los huérfanos

El elenco está encabezado por:

  • Alban Lenoir
  • Dali Benssalah
  • Sonia Faidi
  • Suzanne Clément
  • Anouk Grinberg
  • Naidra Ayadi
  • Romain Levi
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix
play

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 14 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 18 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 31 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 37 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 53 minutos