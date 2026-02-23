Mirtha Legrand cumple 99 años: un recorrido por los momentos más épicos de sus almuerzos

La diva de la televisión argentina celebra un nuevo aniversario de vida rodeada de afecto y reconocimientos. Repasamos las frases picantes, los cruces históricos y las escenas que quedaron grabadas para siempre en la memoria del público.

Mirtha Legrand está de celebración porque cumple, nada más y nada menos, que 99 años . La conductora atravesó décadas de historia argentina frente a sus cámaras y consolidó un estilo único e irrepetible. Hoy sus programas forman parte de la idiosincrasia popular y guardan momentos que el archivo televisivo recordará por siempre.

Desde preguntas incómodas hasta bloopers desopilantes, la "Chiqui" demostró una capacidad única para generar títulos de impacto en cada emisión de Almorzando con Mirtha Legrand. La mesa más famosa del país recibió a figuras importantes a nivel internacional y fue escenario de debates que paralizaron a la opinión pública .

Estos hitos definen la esencia de una mujer que hizo de la televisión su propio hogar. Incontables son las anécdotas que tiene Rosa María Juana Martínez Suárez , bajo su nombre artístico, como conductora de un ciclo de los más antiguos de la televisión a nivel mundial, que aún hoy combina entrevistas, comida y picantes intercambios.

En 1995 la mesa se pobló de mujeres despampanantes, con personalidad y pura presencia, que no se guardaron nada. La diva de los almuerzos aprovechó el momento para sus intrépidas preguntas y generó tal revuelo que las comenzales pasaron de la risa a las acusaciones entre ellas, en cuestión de segundos.

En ese encuentro, Mirtha le consultó a Adriana Aguirre sobre una supuesta operación de glúteos . La actriz respondió con seguridad que sí había pasado por el quirófano, pero para retoques faciales. Mientras transcurría la conversación, Silvia Süller inmortalizó su desacuerdo con la contestación de Aguirre al grito de "¡Adriana, Adriana!", con un tono agudo y un gesto muy particular, lo que puso en duda la afirmación de su colega sobre las cirugías realizadas.

A esa altura, la charla se transformó en un intercambio entre las figuras sentadas con Mirtha, quien, como siempre, supo manejar la situación y mantuvo el control de la escena, sin perder de vista su conducción y la atracción de la audiencia.

Embed - ADRIANAAAA, SILVIA SULLER Y ADRIANA AGUIRRE

El histórico "yo no necesito de usted"

La ex Miss Mundo, Silvana Suárez, protagonizó uno de los desplantes más famosos de la historia de los almuerzos durante la década del noventa. Luego de un corto comercial, tras una fuerte discusión sobre su vida privada con la diva, la exmodelo decidió levantarse de la mesa y abandonar el estudio en pleno aire ante la mirada atónita de los comensales.

Mirtha intentó retenerla con una frase que quedó para la posteridad mientras la invitada caminaba hacia la salida. "Yo no necesito de usted para tener audiencia, Silvana Suárez", lanzó la conductora con firmeza absoluta y representa uno de los momentos de mayor tensión que la conductora enfrentó en su extensa carrera profesional.

Embed - Mirtha - "Yo no necesito de vos para tener audiencia Silvana Suarez" YouTube: Marcos Gomez

La visita de Cris Miró y la pregunta sobre su identidad

En un contexto social diferente al actual, durante la última década del siglo XX, la presencia de Cris Miró en el programa marcó un antes y un después en la visibilidad trans. La diva indagó con curiosidad sobre la vida de la artista en una charla que, incluso hasta hoy, es objeto de análisis.

La "Chiqui", de manera directa, consultó a la estrella de teatro sobre su nombre real: "¿Querés decirlo o no?", arremetió. "Mirá, mi verdadero nombre es el que siento y el que quiero. Y es Cris Miró", respondió la joven, con una elegancia y educación que cautivaron a la conductora y a todos los presentes de aquel almuerzo. La entrevista continuó con otra pregunta al hueso: "¿Y por la calle vas vestida así?", redobló la diva. Sin achicarse, la vedette contestó con una humorada: "Y sí, no vine en helicóptero", agregó sin dudar.

Luego de esos escollos, Cris Miró se explayó y contó detalles sobre su sexualidad. "Elijo y vivo como una mujer. Siempre sentí de la misma manera. Siempre me incliné mucho más por lo femenino que por lo masculino", expresó ante millones de televidentes y agregó: "De la vida espero poder vivir en libertad, en democracia". Este hito sentó un precedente para la evolución de la televisión argentina hacia la diversidad.

Embed - ¿Ustedes también están a full con la serie de #CrisMiró?

"¿Quién le hizo la carita?": el tenso momento con Fernanda Herrera

La abogada hot asistió al programa y enfrentó una de las preguntas más directas y virales de la historia de la televisón argentina. Con su estilo incisivo, Mirtha no pudo contener su curiosidad sobre las intervenciones estéticas de la invitada y disparó sin filtros.

"¿Quién la operó, quién le hizo la carita?", consultó la diva mientras observaba con atención las facciones de Herrera, mientras el director hacía un primer plano televisivo sobre el rostro de la invitada. La frase se convirtió de inmediato en un meme y en una expresión habitual dentro del lenguaje de las redes sociales. Durante la entrevista, la hábil conductora reconoció que la mediática era "la figura del día" en la mesa y había "que sacarle el jugo" a su presencia en el almuerzo.

Embed - Reviví la pregunta sin filtro que le hizo Mirtha Legrand a la abogada hot #retrotrece

La torta que se prendió fuego y el blooper del aniversario

Durante una celebración por el cumpleaños del invitado especial del programa, Narciso Ibañez Menta, un incidente doméstico casi termina en un incendio en el estudio. Una torta gigante con bengalas comenzó a arder con demasiada intensidad y el fuego alcanzó una altura peligrosa cerca de la conductora.

Mientras el actor mantenía una llamada telefónica, en vivo, Mirtha mantuvo la calma, al mismo tiempo que sus asistentes intentaban sofocar el fuego con rapidez entre risas y nerviosismo contenido. El video de las llamas en la mesa es uno de los bloopers más reproducidos por los programas de archivo. Este episodio demostró, otra vez, que la diva sabe manejar el aire con una profesionalidad envidiable.

Embed - Blooper Narciso Ibañez Menta y Mirtha Legrand-Torta en llamas YouTube: Archivo RaroVHS

El almuerzo con Yiya Murano y las masitas de la "envenenadora"

La presencia de María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, conocida como "Yiya", acusada de asesinar a sus amigas con cianuro, generó una expectativa sin precedentes en la pantalla chica. "Jamás maté a nadie", aseguró Murano, que llevó una caja de masas al programa y las ofreció a la conductora, en un gesto que heló la sangre de los presentes.

Mirtha aceptó el regalo con cierta distancia pero permitió que la invitada desplegara su particular y cínica personalidad durante toda la comida. Esa emisión batió récords de audiencia y quedó marcada como una de las entrevistas más macabras y fascinantes de la historia argentina. "Menos mal que lo tomamos con humor", cerró Mirtha.

Embed - Yiya Murano en Almorzando con Mirtha Legrand 2008

"Como te ven, te tratan": el cierre que se volvió un lema nacional

Ningún repaso está completo sin la frase que Mirtha repite al final de cada emisión desde hace muchos años. Estas palabras se transformaron en un consejo de vida para muchos y en el sello distintivo de su marca personal. "Lo que no es, puede llegar a ser...", comienza su frase al cierre de sus programas.

"Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan", recita la Chiqui con total convicción en cada almuerzo y frente a sus invitados en las "mesazas". El mensaje resume su filosofía sobre la imagen pública y el esfuerzo por mantenerse siempre vigente ante los ojos de los demás.

Embed - Mirtha Legrand frase de cierre del programa

Un susto a punta de pistola en vivo y directo

"Ahora te voy a pegar un tiro", fueron las palabras que usó el conductor de radio, Fernando Peña, mientras sacaba un arma frente a cámaras y apuntaba directamente a la cara de Mirtha. La diva reaccionó con nerviosismo, pero sin perder autoridad. "¡Oy, qué horror! ¿Qué hacés con eso", indagó incisiva la "Chiqui".

Durante el almuerzo, en el que no hubo otros invitados, la diva reconoció que no estaba convencida de la presencia del actor y humorista nacionalizado argentino. "En realidad estás acá porque mi equipo de producción insistió. Porque por ahí es indomable o inmanejable", señaló la conductora. A lo que Peña respondió: "Lo soy".

Embed - Fernando Peña apuntándole a Mirtha Legrand

Mirtha fuera de sí: "¡Carajo, mierda!"

Un episodio de tensión con su equipo técnico y la producción, que en ese momento era integrada por su marido, Daniel Tinayre, expuso a Mirtha y la mostró por primera vez muy enojada, al tal punto que llegó a propinar insultos que quedaron registrados y se convirtieron en una frase reutilizada por miles. Al comenzar la grabación de uno de los comerciales para el programa, la conductora frenó la grabación al grito de "Paciencia. Con esta cámara, no. ¡Así no, así yo no!", fue la primera queja, porque no le gustaba el perfil que estaba en plano.

"Soy una mujer grande. Ya de entrada: 'Ta, ta, tá, ta, ta, tá... ¡Corte!'", disparó contra el director. Su esposo intentó bajar la tensión en la atmósfera de trabajo y ella retrucó: "No me calmo nada". La diva, visiblemente enojada, continuó con sus dardos, los que justificó por el cansancio que le generaron las grabaciones durante esa semana y cerró: "¡Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda!".

Embed - Mirtha enojadísima - "Carajo, Mierda"

La posición política que siempre incomodó a Mirtha: la izquierda

Cecilia Rossetto fue una de las que se plantó en la mesa de Mirtha. La actriz nunca dudó en ocultar su pensamiento y ideología en televisión, por fuera de sus producciones de ficción. La diva no esperó y se lo marcó en cuanto empezó el almuerzo. "Esto me parece muy triste", constestó la invitada en señal de que se sintió censurada.



La diva recogió el guante y trató de llevar a la actriz al un terreno hostil para que sólo hablara de sus logros como artista. "En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de lo que hacés. Siempre hablás de política. Estás muy politizada, muy de izquierda", sugirió Mirtha, con cierto disgusto. "Demasiado, demasiado. Y eso pasó de moda, totalmente", sentenció la conductora ante la cara risueña de Rossetto.

Embed - DiFilm - Mirtha Legrand vs Cecilia Rossetto por política

La violencia de género y el abordaje de la "Chiqui"

En una de las mesazas estuvo presente la cantante Laura Miller, justo en un momento difícil de su vida, ya que estaba envuelta en un conflicto por violencia de género con su expareja. La diva, muy estudiosa, siempre al corriente de la vida de sus invitados, frenó una charla previa para hablar con la artista. "Vamos a hablar con Laura, que está pasando momentos muy difíciles, muy dramáticos", inició la conductora.

Hasta ahí, todo venía bien. Sin embargo, en pocos segundos Mirtha activó la polémica con la indagación que realizó a la víctima. "¿Por qué un hombre le pega a una mujer?", consultó la "Chiqui", lo que se pudo interpretar como una consigna profunda, más bien retórica.

Pero, inmediatamente, sin esperar el desarrollo de una respuesta por parte de Miller, propició un golpe bajo para cualquier mujer involucrada en hechos de violencia: "¿Vos qué hiciste para que te pegaran?", fue la pregunta que marcó la emisión y abrió un fuerte debate en los medios sobre la conductora como generadora de opinión pública.

Embed - La insólita pregunta de Mirtha Legrand a Laura Miller

La potestad de las preguntas incómodas

Almorzando con Mirtha Legrand se transformó en un espacio televisivo en el que era habitual ver a figuras polémicas o personajes ligados a hechos oscuros. Sergio Schoklender fue uno de ellos. El abogado, parricida y estafador, estuvo sentado a la derecha de la diva y ella, fiel a su estilo, no dudó en escarbar sobre la espeluznante historia del invitado.

El condimento humorístico de ese momento, y por el que quedó grabado en la memoria de muchos televidentes, fue el preámbulo que realizó la conductora antes de hacer la pregunta que todos esperaban escuchar. "Yo te voy a hacer preguntas que se hace la gente de la calle. Yo soy una persona de la calle que tiene un programa de TV, tengo esa fortuna", comenzó la introducción.

La diva preparó el terreno para lo que se venía y continuó: "No te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre", indicó la entrevistadora, lo que hizo suponer que no entraría en los escabrosos detalles del caso judicial del que Schoklender era protagonista. "¿Por qué mataste a tus padres?", fue, finalmente, la pregunta que usó Mirtha y con la que se metió, de lleno, al centro de la polémica historia del comenzal.