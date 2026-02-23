23 de febrero de 2026 Inicio
Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas de esa edad hay en Argentina y el "exclusivo club" al que podría entrar

El cumpleaños de la diva de los almuerzos vuelve a poner el foco en la población longeva. Según el Renaper, más de 200 mil argentinos superan los 90 años y más de 6 mil ya pasaron los 100.

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas +95 hay en Argentina

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas +95 hay en Argentina

El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand vuelve a instalar una pregunta concreta: ¿cuántas personas de esa edad hay en la actualidad en Argentina? Los datos oficiales permiten dimensionarlo con precisión.

¿Quién te invitó, la pregunta que Mirtha le haría a Javier Milei. 
La picante pregunta que Mirtha Legrand le haría a Milei si fuera a su cumpleaños 99

De acuerdo con el informe del Renaper actualizado en junio de 2025, en el país viven 6.043 personas de 100 años o más. De ese total, 4.697 son mujeres y 1.346 son hombres. Ese grupo representa el 0,01% de la población.

En la franja de 95 a 99 años, la misma en la que se encuentra actualmente Mirtha, hay 44.605 personas. El detalle marca 33.389 mujeres y 11.216 hombres. En términos poblacionales, equivalen al 0,09%.

El segmento más amplio dentro de los mayores es el que va de 90 a 94 años. Allí se contabilizan 161.734 personas: 115.579 mujeres y 46.155 hombres. Representan el 0,35% del total de habitantes del país.

image

Si se suman las tres franjas etarias (90 a 94, 95 a 99 y 100 o más), Argentina cuenta con 212.382 personas que superan los 90 años. La diferencia por género es consistente en todos los rangos: las mujeres duplican o incluso triplican a los varones en las edades más avanzadas.

El Índice de envejecimiento, medida que marca la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (+65) y la cantidad de niños y jóvenes (-15), en argentina es de 62,08 personas envejecidas cada 100 jóvenes.

En ese universo estadístico se inscribe la figura de Mirtha Legrand, nacida el 23 de febrero de 1927. Actriz desde la adolescencia y conductora televisiva durante más de medio siglo, atraviesa hoy la última etapa de la franja de 95 a 99 años, a un paso del grupo de centenarios.

image
