Violento robo en el interior bonaerense: falsos policías maniataron a una familia rural y se llevaron todo Cuatro hombres armados se hicieron pasar por autoridades federales para asaltar un campo. Huyeron con una camioneta y distintos elementos de valor. Por + Seguir en







Falsos policías sembraron terror en una familia rural.

Cuatro hombres armados se hicieron pasar por policías y asaltaron a una familia rural en Pergamino. Se llevaron objetos de valor además de electrodomésticos, ya que no encontraron dinero en efectivo. Los delincuentes lograron escapar en una Toyota Hilux por los caminos rurales, aprovechando la oscuridad y la escasa circulación vehicular.

Un nuevo hecho criminal volvió a preocupar a productores y trabajadores rurales, esta vez generando un revuelo en el norte de la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en la localidad de La Violeta, partido de Pergamino, muy cerca del límite con Ramallo. Cuatro individuos vestidos con indumentaria similar a la policial irrumpieron durante la madrugada en un establecimiento agropecuario y llevaron adelante un asalto marcado por la violencia y la tensión.

Según las primeras reconstrucciones del violento episodio, el grupo llegó armado y con esposas, aparentando ser efectivos policiales. Esa fachada fue clave para que el puestero les permitiera el acceso sin sospechar el engaño. Una vez dentro, redujeron a los trabajadores bajo amenazas y los llevaron hasta el casco principal del campo, donde se encontraban un hombre, una mujer y un menor, familiares de los puesteros. Todos fueron maniatados mientras los asaltantes exigían dinero en efectivo.

Las víctimas declararon que en la vivienda no había grandes sumas de dinero, situación que intensificó la tensión y el temor, dejándolos sin posibilidad de pedir ayuda. Al no obtener lo que buscaban, los delincuentes huyeron rápidamente por los caminos rurales aprovechando la oscuridad y la poca circulación de vehículos en la zona.

Policía Pergamino - Ph: gentileza Al momento del robo, el propietario del campo, Guillermo Crescimbeni, no se encontraba en el predio. Radicado en Pérez Millán, donde también posee un comercio, se enteró de lo sucedido horas más tarde y se trasladó al lugar. Tras interiorizarse de lo ocurrido, reveló a un medio televisivo que el puestero, identificado como José, fue agredido durante el asalto: “A José le pegaron un culatazo y le rompieron el pómulo”. El empleado rural debió ser hospitalizado por la lesión y, luego de escapar de los delincuentes, se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia.

La investigación quedó en manos de la Departamental de Investigaciones (DDI) y del Comando de Prevención Rural, que se encuentran trabajando en la recolección de pruebas para determinar la identidad de los responsables. Las autoridades analizan si el caso tiene similitudes con otros ataques registrados en el partido de Pergamino y en zonas cercanas a Ramallo. Con la causa aún en etapa inicial y sin arrestos, el caso refleja un nuevo capítulo de la inseguridad que atraviesa al norte bonaerense, afectando directamente a las comunidades rurales, donde el aislamiento y la falta de recursos agravan la sensación de desprotección.