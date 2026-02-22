22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Violento robo en el interior bonaerense: falsos policías maniataron a una familia rural y se llevaron todo

Cuatro hombres armados se hicieron pasar por autoridades federales para asaltar un campo. Huyeron con una camioneta y distintos elementos de valor.

Por
Falsos policías sembraron terror en una familia rural. 

Falsos policías sembraron terror en una familia rural. 

Cuatro hombres armados se hicieron pasar por policías y asaltaron a una familia rural en Pergamino. Se llevaron objetos de valor además de electrodomésticos, ya que no encontraron dinero en efectivo. Los delincuentes lograron escapar en una Toyota Hilux por los caminos rurales, aprovechando la oscuridad y la escasa circulación vehicular.

El hombre operaba bajo la modalidad de usura.
Te puede interesar:

Usurero extorsionador: prestaba dinero y les retenía las tarjetas de crédito a sus víctimas

Un nuevo hecho criminal volvió a preocupar a productores y trabajadores rurales, esta vez generando un revuelo en el norte de la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en la localidad de La Violeta, partido de Pergamino, muy cerca del límite con Ramallo. Cuatro individuos vestidos con indumentaria similar a la policial irrumpieron durante la madrugada en un establecimiento agropecuario y llevaron adelante un asalto marcado por la violencia y la tensión.

Según las primeras reconstrucciones del violento episodio, el grupo llegó armado y con esposas, aparentando ser efectivos policiales. Esa fachada fue clave para que el puestero les permitiera el acceso sin sospechar el engaño. Una vez dentro, redujeron a los trabajadores bajo amenazas y los llevaron hasta el casco principal del campo, donde se encontraban un hombre, una mujer y un menor, familiares de los puesteros. Todos fueron maniatados mientras los asaltantes exigían dinero en efectivo.

Las víctimas declararon que en la vivienda no había grandes sumas de dinero, situación que intensificó la tensión y el temor, dejándolos sin posibilidad de pedir ayuda. Al no obtener lo que buscaban, los delincuentes huyeron rápidamente por los caminos rurales aprovechando la oscuridad y la poca circulación de vehículos en la zona.

Policía Pergamino - Ph: gentileza

Al momento del robo, el propietario del campo, Guillermo Crescimbeni, no se encontraba en el predio. Radicado en Pérez Millán, donde también posee un comercio, se enteró de lo sucedido horas más tarde y se trasladó al lugar. Tras interiorizarse de lo ocurrido, reveló a un medio televisivo que el puestero, identificado como José, fue agredido durante el asalto: A José le pegaron un culatazo y le rompieron el pómulo”. El empleado rural debió ser hospitalizado por la lesión y, luego de escapar de los delincuentes, se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia.

La investigación quedó en manos de la Departamental de Investigaciones (DDI) y del Comando de Prevención Rural, que se encuentran trabajando en la recolección de pruebas para determinar la identidad de los responsables. Las autoridades analizan si el caso tiene similitudes con otros ataques registrados en el partido de Pergamino y en zonas cercanas a Ramallo.

Con la causa aún en etapa inicial y sin arrestos, el caso refleja un nuevo capítulo de la inseguridad que atraviesa al norte bonaerense, afectando directamente a las comunidades rurales, donde el aislamiento y la falta de recursos agravan la sensación de desprotección.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Andrés Alemán tenía 28 años y vivía en Ensenada.

Denuncian que el motociclista fallecido en el Enduro de Villa Gesell tenía vínculos con el narcotráfico

Agostina Páez permanece detenida en Brasil.

"Sudaca muerta de hambre": la abogada argentina detenida en Brasil por racismo denunció amenazas

Comparten la primera imagen de Bastián tras el accidente en Pinamar: su familia difundió una foto desde la internación

Comparten la primera imagen de Bastián tras el accidente en Pinamar: su familia difundió una foto desde el hospital

Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

play

Tragedia en Villa Gesell: murió otro joven al caer con su moto en los médanos

Figuras del rock iniciaron una colecta para ayudar a Alambre González

Violento robo a Alambre González: detuvieron a una mujer y recuperaron sus instrumentos

Rating Cero

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

últimas noticias

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Hace 15 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Hace 32 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

Hace 35 minutos
River visita a Vélez en Liniers.

River sufre con Vélez en Liniers y pierde 1-0 con un gol de Lanzini por el Apertura

Hace 47 minutos
El hombre operaba bajo la modalidad de usura.

Usurero extorsionador: prestaba dinero y les retenía las tarjetas de crédito a sus víctimas

Hace 1 hora