22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Usurero extorsionador: prestaba dinero y les retenía las tarjetas de crédito a sus víctimas

La Policía de Entre Ríos detuvo a un prestamista ilegal en la ciudad de Concordia. Tras un allanamiento, se incautó dinero en efectivo, tarjetas, documentos y otros elementos de prueba para la causa.

Por
El hombre operaba bajo la modalidad de usura.

El hombre operaba bajo la modalidad de usura.

La Policía de Entre Ríos desbarató en las últimas horas el accionar de un prestamista ilegal en la ciudad de Concordia, tras un allanamiento en el que se logró incautar una millonaria suma de dinero en efectivo y elementos de prueba que el acusado utilizaba para extorsionar a sus deudores.

Andrés Alemán tenía 28 años y vivía en Ensenada.
Te puede interesar:

Denuncian que el motociclista fallecido en el Enduro de Villa Gesell tenía vínculos con el narcotráfico

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la investigación se inició a raíz de la desesperada denuncia de una mujer, quien relató ante las autoridades que desde hace aproximadamente un año le solicitaba préstamos personales a un hombre que operaba bajo la modalidad de usura.

El modus operandi: retención de tarjetas y DNI

De acuerdo a la exposición de la damnificada, los montos que solía requerir eran inferiores a los $30.000. Sin embargo, la situación se salió de control a principios de 2026.

En enero, la mujer solicitó un préstamo de $120.000. Como "garantía", el prestamista le retuvo ilegalmente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su tarjeta de cobro del Banco Nación.

Con el plástico en su poder, el acusado se cobró la deuda descontando directamente del salario de la mujer correspondiente a febrero.

La víctima denunció que le debitaron más de $470.000 de su cuenta y que, no conforme con ello, el sujeto se presentó en su domicilio exigiéndole una suma de dinero aún mayor.

Qué se incautó en el allanamiento

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Martín Núñez ordenó un operativo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Avellaneda y Villaguay de esa localidad. El procedimiento arrojó resultados contundentes para la causa:

  • $2.200.000 (dos millones doscientos mil pesos argentinos).
  • U$S 9.707 (nueve mil setecientos siete dólares).
  • El DNI y la tarjeta de cobro de la víctima.
  • Una máquina de contar billetes.
  • Un cuaderno con anotaciones varias vinculadas a los préstamos y un talonario de pagarés.
  • Un cartucho calibre .22.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar realizando el registro fotográfico y el secuestro de la totalidad de los elementos, que ya se encuentran a disposición de la Justicia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Falsos policías sembraron terror en una familia rural. 

Violento robo en el interior bonaerense: falsos policías maniataron a una familia rural y se llevaron todo

Agostina Páez permanece detenida en Brasil.

"Sudaca muerta de hambre": la abogada argentina detenida en Brasil por racismo denunció amenazas

Comparten la primera imagen de Bastián tras el accidente en Pinamar: su familia difundió una foto desde la internación

Comparten la primera imagen de Bastián tras el accidente en Pinamar: su familia difundió una foto desde el hospital

Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

play

Tragedia en Villa Gesell: murió otro joven al caer con su moto en los médanos

Figuras del rock iniciaron una colecta para ayudar a Alambre González

Violento robo a Alambre González: detuvieron a una mujer y recuperaron sus instrumentos

Rating Cero

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

últimas noticias

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 

Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

Hace 6 minutos
El hombre  quedó tendido sobre el techo de una vivienda colindante ubicada a menor altura.

Un albañil rozó un cable de alta tensión, recibió una descarga eléctrica y cayó desde un segundo piso

Hace 8 minutos
Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Hace 19 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Hace 36 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

Hace 39 minutos