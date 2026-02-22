Usurero extorsionador: prestaba dinero y les retenía las tarjetas de crédito a sus víctimas

La Policía de Entre Ríos detuvo a un prestamista ilegal en la ciudad de Concordia. Tras un allanamiento, se incautó dinero en efectivo, tarjetas, documentos y otros elementos de prueba para la causa.

La Policía de Entre Ríos desbarató en las últimas horas el accionar de un prestamista ilegal en la ciudad de Concordia , tras un allanamiento en el que se logró incautar una millonaria suma de dinero en efectivo y elementos de prueba que el acusado utilizaba para extorsionar a sus deudores .

Denuncian que el motociclista fallecido en el Enduro de Villa Gesell tenía vínculos con el narcotráfico

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la investigación se inició a raíz de la desesperada denuncia de una mujer, quien relató ante las autoridades que desde hace aproximadamente un año le solicitaba préstamos personales a un hombre que operaba bajo la modalidad de usura .

De acuerdo a la exposición de la damnificada, los montos que solía requerir eran inferiores a los $30.000 . Sin embargo, la situación se salió de control a principios de 2026.

En enero, la mujer solicitó un préstamo de $120.000. Como "garantía", el prestamista le retuvo ilegalmente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su tarjeta de cobro del Banco Nación .

Con el plástico en su poder, el acusado se cobró la deuda descontando directamente del salario de la mujer correspondiente a febrero.

La víctima denunció que le debitaron más de $470.000 de su cuenta y que, no conforme con ello, el sujeto se presentó en su domicilio exigiéndole una suma de dinero aún mayor.

Qué se incautó en el allanamiento

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Martín Núñez ordenó un operativo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Avellaneda y Villaguay de esa localidad. El procedimiento arrojó resultados contundentes para la causa:

$2.200.000 (dos millones doscientos mil pesos argentinos).

U$S 9.707 (nueve mil setecientos siete dólares).

El DNI y la tarjeta de cobro de la víctima.

Una máquina de contar billetes.

Un cuaderno con anotaciones varias vinculadas a los préstamos y un talonario de pagarés.

Un cartucho calibre .22.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar realizando el registro fotográfico y el secuestro de la totalidad de los elementos, que ya se encuentran a disposición de la Justicia.