Denuncian que el motociclista fallecido en el Enduro de Villa Gesell tenía vínculos con el narcotráfico

Andrés Alberto Alemán, el joven de 28 años que falleció tras caer de un médano con su moto, contaba con un frondoso prontuario y estaba en la mira de la Justicia.

Por
Andrés Alemán tenía 28 años y vivía en Ensenada.

El hombre operaba bajo la modalidad de usura.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales confirmaron que se trata de Andrés Alberto Alemán, de 28 años, un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Ensenada que contaba con un frondoso prontuario y que estaba en la mira de la Justicia.

El accidente fatal en las dunas

El siniestro ocurrió este fin de semana cuando Alemán circulaba con su motocicleta por la zona de competencia. De acuerdo a los primeros reportes, cayó de un médano cortado, sufriendo heridas de extrema gravedad. La víctima no llevaba puesto el casco protector al momento del impacto.

Pese a los reiterados intentos de reanimación por parte de los bomberos en el lugar, el joven ingresó ya sin signos vitales al hospital local.

El oscuro historial del fallecido

Más allá del accidente deportivo, la identidad de Alemán encendió las alarmas en el ámbito policial. Las autoridades confirmaron que el motociclista acumulaba "abultados antecedentes penales".

Se lo investigaba bajo la firme sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una poderosa banda dedicada al narcotráfico que opera en los barrios Mosconi y Punta Lara.

Además de las causas por drogas, su nombre figuraba en expedientes recientes por su presunta participación en un violento y sangriento incidente ocurrido en su ciudad natal.

El pedido de su entorno

Tras confirmarse la noticia de su deceso, familiares y allegados comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales. En paralelo, y dada la urgencia de la situación, su círculo íntimo lanzó una campaña para pedir ayuda económica y recaudar fondos destinados a costear los gastos del traslado del cuerpo desde la localidad balnearia y el posterior servicio de sepelio.

