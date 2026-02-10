10 de febrero de 2026 Inicio
Accidente de Bastian: volvieron a operar al niño y su madre pidió dadores de sangre

El menor de ocho años, quien sufrió un choque mientras transitaba a bordo de una UTV en Pinamar, fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en un hospital de La Matanza.

Bastian Jerez tiene ocho años.

Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)
Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

En su cuenta de la red social Instagram, la madre del menor de ocho años, Macarena Collantes, confirmó este martes que fue operado nuevamente, después del accidente que se produjo el 12 de enero: "Basti acaba de ingresar a quirófano. Por favor intensifiquemos nuestras oraciones para él".

En tal sentido, solicitó donantes de sangre para el niño, quien ingresó al hospital bonaerense después de que se despertara de un coma farmacológico. "Necesitamos dadores de sangre para Basti", expresó.

El choque ocurrió en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras haber estado internado en dicha ciudad balnearia, fue trasladado a Mar del Plata en cuanto los médicos vieron que estaba en condiciones para ser derivado.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien conducía el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la Amarok. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas "representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas".

Las pericias toxicológicas, realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.

