Otra picada que casi termina en tragedia en Villa Gesell: un menor corría en cuatriciclo y chocó contra una camioneta

El impacto fue entre una Yamaha Raptor 700 y una Dodge Ram en la zona de médanos. En un video se escucha la desesperación de los presentes.

Villa Gesell: un menor que corría picadas en cuatriciclo chocó con una camioneta

En medio de un verano atravesado por accidentes de tránsito en la costa, un menor que conducía una Yamaha Raptor 700 terminó chocando contra una Dodge Ram en los médanos de Villa Gesell. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

“Llamen a la ambulancia. Es un nene chiquito”, se escucha decir a un hombre, mientras otros intentan asistir al chico tendido sobre la arena. Segundos después, otra voz lanza una frase que resume el clima que se vive cada temporada: “¿Otra vez?”. La escena expone no sólo la gravedad del episodio, sino también el hartazgo frente a maniobras que se reiteran pese a los antecedentes.

Según trascendió, el menor participaba de picadas cuando se produjo la colisión con la camioneta. Las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación, mientras personal de emergencia acudió al lugar para asistir al herido.

El nuevo choque remite inevitablemente al caso de Bastián Jerez, el nene que resultó gravemente herido semanas atrás en los médanos de Pinamar tras la colisión entre un UTV y una camioneta 4x4. Aquel episodio abrió un fuerte debate sobre los controles, la responsabilidad adulta y el uso de vehículos de alta potencia en zonas turísticas.

Un verano atravesado por la imprudencia

El accidente no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la Costa Atlántica fue escenario de varios episodios vinculados a maniobras temerarias en médanos y playas.

Durante el tradicional Enduro del Verano, un operativo preventivo terminó con la detención de un joven de 24 años que irrumpió con su camioneta Volkswagen Amarok en medio de una concentración de motos. El conductor fue filmado mientras avanzaba a alta velocidad, realizando maniobras en zigzag detrás de motociclistas y en un contexto de alta concurrencia de público. La intervención policial buscó frenar una situación que, por su dinámica, podía haber terminado en tragedia.

Días antes, también en Villa Gesell, un joven de 28 años perdió la vida tras caer con su moto en los médanos de la zona norte. El hecho ocurrió en el marco de la 31° edición del Enduro del Verano, competencia que reúne a más de 1.300 pilotos y convoca a miles de espectadores cada temporada. De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima circulaba sin casco ni protección cuando se encontró con un corte abrupto en un médano. La caída fue de tal magnitud que, pese a la rápida intervención de bomberos y personal médico, el desenlace fue fatal.

