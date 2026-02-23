Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos La influencer sorprendió en redes sociales con un giro estético que rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores. + Seguir en







Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral. Instagram

Juli Poggio se la jugó con un cambio de look que sorprendió a todos en las redes.

La ex participante de Gran Hermano compartió el cambio en una producción especial vinculada a una campaña de San Valentín.

Una estética que combina glamour, frescura y actitud.

El nuevo look de Juli Poggio se basa en un corte carré recto a la altura de los hombros.

La ex participante de Gran Hermano compartió el cambio en una producción especial vinculada a una campaña de San Valentín, donde dejó en claro su intención de seguir reinventando su imagen dentro del universo de la moda y el beauty.

Con una estética que combina glamour, frescura y actitud, Poggio volvió a captar la atención de su comunidad digital y reafirmó su lugar como una de las referentes de estilo más seguidas por el público joven en la Argentina.

Así se ve Juli Poggio tras su transformación El nuevo look de Juli Poggio se basa en un corte carré recto a la altura de los hombros, uno de los estilos más elegidos en las tendencias actuales de peluquería. El peinado se complementa con un flequillo desmechado que aporta movimiento y le da un aire moderno al conjunto.

En cuanto al color, la modelo optó por un rubio platinado uniforme, un tono luminoso que resalta sus facciones y genera un contraste marcado con su estilo anterior. Este tipo de coloración suele asociarse a looks sofisticados y de alto impacto visual dentro de la moda contemporánea.