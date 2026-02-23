IR A
Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

La influencer sorprendió en redes sociales con un giro estético que rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores.

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Instagram
  • Juli Poggio se la jugó con un cambio de look que sorprendió a todos en las redes.
  • La ex participante de Gran Hermano compartió el cambio en una producción especial vinculada a una campaña de San Valentín.
  • Una estética que combina glamour, frescura y actitud.
  • El nuevo look de Juli Poggio se basa en un corte carré recto a la altura de los hombros.

La impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos tiene que ver con su nuevo color y corte de pelo: la influencer apareció con un look completamente renovado que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La ex participante de Gran Hermano compartió el cambio en una producción especial vinculada a una campaña de San Valentín, donde dejó en claro su intención de seguir reinventando su imagen dentro del universo de la moda y el beauty.

Con una estética que combina glamour, frescura y actitud, Poggio volvió a captar la atención de su comunidad digital y reafirmó su lugar como una de las referentes de estilo más seguidas por el público joven en la Argentina.

Así se ve Juli Poggio tras su transformación

El nuevo look de Juli Poggio se basa en un corte carré recto a la altura de los hombros, uno de los estilos más elegidos en las tendencias actuales de peluquería. El peinado se complementa con un flequillo desmechado que aporta movimiento y le da un aire moderno al conjunto.

En cuanto al color, la modelo optó por un rubio platinado uniforme, un tono luminoso que resalta sus facciones y genera un contraste marcado con su estilo anterior. Este tipo de coloración suele asociarse a looks sofisticados y de alto impacto visual dentro de la moda contemporánea.

El estilismo se completó con un maquillaje en tonos neutros y labios bien definidos, mientras que el cabello fue peinado de manera lacia con una raya apenas insinuada. El resultado fue una imagen elegante pero descontracturada que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

El cambio formó parte de una producción compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde la influencer mostró distintas poses y estilos. Aunque el look fue logrado mediante una peluca, muchos usuarios celebraron la transformación y destacaron el impacto visual del nuevo estilo.

