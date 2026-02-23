La picante pregunta que Mirtha Legrand le haría a Javier Milei si fuera a su cumpleaños 99 La Chiqui reveló la postura que tomaría en caso de que el jefe de Estado decida asistir a la celebración por su nuevo natalicio. En una entrevista con Pablo Duggan, aseguró que "se siente muy bien" y mostró preocupación por la realidad socioeconómica de los jubilados. + Seguir en







"¿Quién te invitó", la pregunta que Mirtha le haría a Javier Milei. Redes Sociales

Mirtha Legrand reveló la pregunta que le haría a Javier Milei, en caso que el jefe de Estado decidiera asistir al festejo de cumpleaños nº 99, que celebra este lunes. En una entrevista con Pablo Duggan por Radio 10, aseguró que “se siente muy bien” y mostró su preocupación por la realidad socioeconómica de los jubilados en el país.

"Le diría ¿quién lo invitó?", respondió la Chiqui a la consulta del conductor de Todo es posible y Duro de Domar por C5N. Previo a ello, recordó que el Milei ya asistió en reiteradas oportunidades a la mesa de su programa, que este año celebra su temporada nº 58.

Sobre la intimidad de su festejo, Mirtha explicó que usará dos vestidos del diseñador Claudio Cosano, "uno blanco y otro medio floreado". "Ya tengo todo organizado, tranquilo", agregó.