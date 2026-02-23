La picante pregunta que Mirtha Legrand le haría a Javier Milei si fuera a su cumpleaños 99

Mirtha Legrand reveló la pregunta que le haría a Javier Milei, en caso que el jefe de Estado decidiera asistir al festejo de cumpleaños nº 99, que celebra este lunes. En una entrevista con Pablo Duggan por Radio 10, aseguró que “se siente muy bien” y mostró su preocupación por la realidad socioeconómica de los jubilados en el país.
"Le diría ¿quién lo invitó?", respondió la Chiqui a la consulta del conductor de Todo es posible y Duro de Domar por C5N. Previo a ello, recordó que el Milei ya asistió en reiteradas oportunidades a la mesa de su programa, que este año celebra su temporada nº 58.
Sobre la intimidad de su festejo, Mirtha explicó que usará dos vestidos del diseñador Claudio Cosano, "uno blanco y otro medio floreado". "Ya tengo todo organizado, tranquilo", agregó.
Al momento de referirse a la realidad del país, la actriz y conductora ve con preocupación lo que ocurre en materia económica: "En Argentina los sueldos han bajado y la gente no le alcanza para comer. Eso me da una tristeza enorme y hay que solucionarlo cuanto antes".