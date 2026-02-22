Comparten la primera imagen de Bastián tras el accidente en Pinamar: su familia difundió una foto desde el hospital A semanas del choque en los médanos, la madre del nene de 8 años compartió una imagen tomada en el centro de salud de Buenos Aires donde permanece internado. Por + Seguir en







A casi un mes del grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, se conoció la primera imagen de Bastián desde su internación en el Hospital Italiano de San Justo. El niño de 8 años permanece hospitalizado tras el choque entre un UTV y una camioneta 4x4 que le provocó heridas de extrema gravedad.

La fotografía fue publicada en redes sociales por su madre, Macarena. En la imagen no se observa el rostro del menor, sino su mano vendada apoyada sobre la sábana blanca de la cama del centro de salud donde continúa en tratamiento y ya fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Junto a la foto, la mujer escribió un mensaje breve: “Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastian Jerez. Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo", expresó.

Luego informó: "Basti pasó bien la noche gracias a Dios. Mañana le realizan una tomografia para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien hijo, te amamos".

image La publicación se viralizó rápidamente y generó muestras de apoyo y acompañamiento en medio del delicado cuadro clínico que atraviesa el niño. En paralelo, la causa judicial avanzó con resultados clave.

Las pericias toxicológicas determinaron que los conductores de ambos vehículos involucrados tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Según consta en el expediente, la joven de 24 años señalada como principal acusada registró una graduación alcohólica superior a la del otro conductor. El padre de Bastián, que acompañaba al menor durante el hecho, dio negativo en los controles realizados tras el siniestro.