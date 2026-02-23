23 de febrero de 2026 Inicio
Brutal femicidio en Ezeiza: mataron a una joven de 10 puñaladas

Malena Maidana, de 26 años, fue hallada por un vecino que había salido a sacar la basura. Hay un detenido que aparece caminando delante de la víctima, en un video tomado por una cámara de seguridad de una casa cerca de la zona donde fue asesinada, a pocas cuadras de un campo de golf.

Hay desconcierto por los motivos del crimen.

Una joven de 26 años, identificada como Malena Maidana, fue asesinada en la medianoche del domingo de 10 puñaladas en Ezeiza por causas que están siendo investigadas. El cuerpo fue hallado por un vecino que había salido a sacar la basura. Una persona fue detenida luego de que sea registrado por una cámara de seguridad caminando delante de la víctima cerca de la zona donde fue acuchillada, a pocas cuadras de un campo del predio de Lomas Athletic Club Golf.

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.
Al momento de su detención, el sospechoso tenía manchas hemáticas en su cuerpo y le secuestraron cuchillos. "Su aprehensión se produjo hace dos horas aproximadamente. Va a prestar declaración en el transcurso de la mañana", informó en Mañanas Argentinas la periodista de C5N Yanina Álvarez.

La fiscal del caso lo que tiene descartado que el móvil del crimen haya sido un robo. La investigación, a cargo de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género, apuntará a determinar si la mujer tenía algún tipo de relación con el agresor, identificado como Nahuel Lau de Hoz.

detenido
El hombre fue detenido este lunes en Mataderos.

En el video de las cámara de seguridad puede verse a ambas personas caminando por la zona y a los pocos minutos se oyen estremecedores gritos, presuntamente pertenecientes Malena al momento que era atacada por el atacante.

Según el informe preliminar del Cuerpo Médico, el cuerpo de la presentaba múltiples heridas de arma blanca en la espalda, el cuello y la nuca, todas provocadas desde atrás.

