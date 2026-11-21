Confirmado: este es el color que estará de moda para los looks de fin de año Una tonalidad vibrante gana protagonismo esta temporada y se presenta como una de las apuestas más elegidas para renovar el guardarropa de cara a las próximas semanas. Por Agregar C5N en









Conocé cuál es el color que estará de moda para los looks de fin de año. Harper's BAZAAR

Este color se posiciona como protagonista de los looks para las celebraciones de fin de año.

La tendencia permite combinar prendas de una misma gama cromática y jugar con diferentes matices.

Varias famosas ya incorporaron esta propuesta a sus estilismos para distintas ocasiones.

Vestidos, trajes sastreros y conjuntos con texturas variadas son algunas de las opciones para sumarlo al guardarropa. Con la llegada de diciembre aparecen las invitaciones a fiestas, despedidas laborales, entregas de diplomas y otros eventos que marcan el cierre del año. Elegir qué ponerse para cada ocasión puede convertirse en un desafío, sobre todo cuando se busca salir de los looks habituales sin perder elegancia. En ese contexto, una tendencia de moda empezó a ganar protagonismo y promete convertirse en una de las favoritas de la temporada.

Se trata del rojo, un color que las famosas incorporaron a sus looks a través de distintas prendas y combinaciones. Vestidos largos, conjuntos sastreros, diseños al cuerpo y transparencias son algunas de las opciones que permiten sumarlo al guardarropa. La propuesta tiene como principal característica la posibilidad de construir un outfit completo alrededor de una misma gama cromática.

Eva De Dominici en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Instagram Esta apuesta se conoce como total red y permite adaptar el mismo color a celebraciones muy diferentes. Desde una fiesta de noche hasta un evento durante el día, el rojo ofrece alternativas para quienes buscan un conjunto llamativo sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados. Además, distintas figuras del espectáculo y la realeza ya mostraron cómo incorporarlo a sus looks.

Qué color será tendencia en los looks de fin de año Una de las claves de esta tendencia es que no hace falta utilizar exactamente el mismo tono de rojo en todas las prendas. El cereza, el bordó, el escarlata y el vino pueden combinarse dentro de un mismo conjunto para conseguir un resultado más dinámico. También es posible jugar con diferentes materiales, como satén, encaje, cuero, crepé y transparencias, que aportan variedad sin perder la armonía del estilismo.

Entre las famosas que apostaron por esta propuesta aparecen Charlize Theron, Eva De Dominici, Kate Middleton y Jennifer Lopez, quienes demostraron que el rojo puede adaptarse a estilos y ocasiones muy distintas. Algunas eligieron vestidos largos y diseños de gala, mientras que otras se inclinaron por conjuntos de dos piezas, blazers y prendas con diferentes texturas. Sus elecciones muestran que no existe una única manera de llevar este color.