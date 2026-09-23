La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará Con una producción alusiva a la artista, el Gobierno de la Ciudad informó que, por el show de la popstar, los trenes extenderán su horario este sábado por la noche. Habrá salidas desde Congreso de Tucumán y paradas limitadas en cuatro estaciones. Por Agregar C5N en









La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. Web

La Línea D del subte porteño funcionará con horario extendido hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, como parte de un operativo especial dispuesto por el Gobierno de la Ciudad para facilitar el regreso de quienes concurran al recital que Lali Espósito ofrecerá en el estadio Monumental el sábado 26.

El anuncio fue difundido por la cuenta oficial de Subte BA en Instagram mediante una publicación que combina la información sobre el servicio con una referencia directa a la cantante, en una pieza que utiliza la estética del espectáculo y un tono informal para comunicar las condiciones del transporte una vez finalizado el show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BA Subte (@basubte) "Disfrutá del recital de Lali, que de la vuelta nos encargamos nosotros ", señala el mensaje publicado junto con el anuncio, que también detalla que el ingreso al servicio estará habilitado únicamente por Congreso de Tucumán y establece cuáles serán las estaciones disponibles para descender durante el horario especial.

Según la publicación, las personas podrán bajar en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, cuatro estaciones seleccionadas para facilitar la desconcentración del público una vez finalizado el espectáculo en el estadio de River, ubicado en el barrio de Núñez.

Ya funciona el TramBus en Buenos Aires: qué calles cambiaron de sentido El plan vial para acompañar la llegada del TramBus comenzó el pasado martes 15 de septiembre con modificaciones en Almagro y Caballito, donde cinco calles y tramos cambiaron su esquema de circulación para preparar la infraestructura del nuevo transporte eléctrico. La primera etapa incluyó sectores de Avenida La Plata, José Mármol, Hipólito Yrigoyen, Quito y Pringles.