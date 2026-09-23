23 de septiembre de 2026 Inicio
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La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

Con una producción alusiva a la artista, el Gobierno de la Ciudad informó que, por el show de la popstar, los trenes extenderán su horario este sábado por la noche. Habrá salidas desde Congreso de Tucumán y paradas limitadas en cuatro estaciones.

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La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 

La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 

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La Línea D del subte porteño funcionará con horario extendido hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, como parte de un operativo especial dispuesto por el Gobierno de la Ciudad para facilitar el regreso de quienes concurran al recital que Lali Espósito ofrecerá en el estadio Monumental el sábado 26.

Los vecinos reportaron los cortes de luz a través de las redes sociales.
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El anuncio fue difundido por la cuenta oficial de Subte BA en Instagram mediante una publicación que combina la información sobre el servicio con una referencia directa a la cantante, en una pieza que utiliza la estética del espectáculo y un tono informal para comunicar las condiciones del transporte una vez finalizado el show.

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"Disfrutá del recital de Lali, que de la vuelta nos encargamos nosotros ", señala el mensaje publicado junto con el anuncio, que también detalla que el ingreso al servicio estará habilitado únicamente por Congreso de Tucumán y establece cuáles serán las estaciones disponibles para descender durante el horario especial.

Según la publicación, las personas podrán bajar en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, cuatro estaciones seleccionadas para facilitar la desconcentración del público una vez finalizado el espectáculo en el estadio de River, ubicado en el barrio de Núñez.

La Ciudad de Buenos Aires ya tiene a disposición el TramBus.

La Ciudad de Buenos Aires ya tiene a disposición el TramBus.

La segunda fase contemplará nuevas intervenciones sobre Honorio Pueyrredón, Acoyte, Ambrosetti, Felipe Vallese y Balcarce, mientras una tercera instancia alcanzará a Zañartú, Gibson y Butteler; el programa oficial reúne 14 arterias o sectores específicos de la Ciudad, según la información difundida por las autoridades porteñas durante las distintas etapas del proyecto.

El TramBus T1 es un sistema eléctrico sobre neumáticos que conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery mediante una traza de 20 kilómetros, 71 paradores y una frecuencia prevista de cuatro minutos en horas pico, además de conexiones directas con las líneas A, B, D, E y H.

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