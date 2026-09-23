La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

La Línea D del subte porteño funcionará con horario extendido hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, como parte de un operativo especial dispuesto por el Gobierno de la Ciudad para facilitar el regreso de quienes concurran al recital que Lali Espósito ofrecerá en el estadio Monumental el sábado 26.
El anuncio fue difundido por la cuenta oficial de Subte BA en Instagram mediante una publicación que combina la información sobre el servicio con una referencia directa a la cantante, en una pieza que utiliza la estética del espectáculo y un tono informal para comunicar las condiciones del transporte una vez finalizado el show.
"Disfrutá del recital de Lali, que de la vuelta nos encargamos nosotros ", señala el mensaje publicado junto con el anuncio, que también detalla que el ingreso al servicio estará habilitado únicamente por Congreso de Tucumán y establece cuáles serán las estaciones disponibles para descender durante el horario especial.
Según la publicación, las personas podrán bajar en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, cuatro estaciones seleccionadas para facilitar la desconcentración del público una vez finalizado el espectáculo en el estadio de River, ubicado en el barrio de Núñez.
Ya funciona el TramBus en Buenos Aires: qué calles cambiaron de sentido
El plan vial para acompañar la llegada del TramBus comenzó el pasado martes 15 de septiembre con modificaciones en Almagro y Caballito, donde cinco calles y tramos cambiaron su esquema de circulación para preparar la infraestructura del nuevo transporte eléctrico. La primera etapa incluyó sectores de Avenida La Plata, José Mármol, Hipólito Yrigoyen, Quito y Pringles.
La Ciudad de Buenos Aires ya tiene a disposición el TramBus.
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La segunda fase contemplará nuevas intervenciones sobre Honorio Pueyrredón, Acoyte, Ambrosetti, Felipe Vallese y Balcarce, mientras una tercera instancia alcanzará a Zañartú, Gibson y Butteler; el programa oficial reúne 14 arterias o sectores específicos de la Ciudad, según la información difundida por las autoridades porteñas durante las distintas etapas del proyecto.
El TramBus T1 es un sistema eléctrico sobre neumáticos que conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery mediante una traza de 20 kilómetros, 71 paradores y una frecuencia prevista de cuatro minutos en horas pico, además de conexiones directas con las líneas A, B, D, E y H.