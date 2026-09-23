23 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Salta: un camionero murió aplastado por su propio acoplado mientras revisaba el vehículo

El transportista, de nacionalidad boliviana, detuvo su vehículo para realizar una inspección mecánica en la banquina. El acoplado se desprendió de forma repentina y cayó sobre el chofer.

Por
El acoplado del camión se desprendió y le provocó la muerte en el acto.

El acoplado del camión se desprendió y le provocó la muerte en el acto.

Un camionero de nacionalidad boliviana, identificado como Celso Copio Saldias, murió aplastado por el acoplado de su vehículo. El hecho ocurrió en la mañana del martes sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta, mientras el chofer revisaba una falla mecánica.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3.411 del miércoles 23 de septiembre de 2026

Cerca de las 7, la Policía local comenzó a recibir avisos sobre el accidente. Varios conductores pasaron por el lugar de manera previa a la llegada de los equipos de emergencia, pero supusieron que el hombre ejecutaba tareas de mantenimiento bajo el transporte.

La reconstrucción preliminar señala que Copio Saldias, con domicilio en la localidad de Tarija, detuvo su camión marca Volvo en la banquina ante la sospecha de un desperfecto. Luego de descender de la cabina, el conductor levantó uno de los ejes traseros y se ubicó debajo del transporte.

En ese instante, el acoplado se desprendió del conjunto y cayó sobre el chofer. Como consecuencia del impacto directo, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio por aplastamiento y su muerte se produjo de manera inmediata en el lugar del siniestro.

Un camionero murió aplastado en Salta: investigan las causas del accidente

La investigación analiza como hipótesis principal una posible falla en el sistema neumático de elevación de ejes, propio de estas unidades. Una pérdida de presión de aire pudo provocar el descenso brusco de la estructura, aunque los peritos aún deben confirmar la causa exacta.

Bomberos, policías de la zona y personal médico trabajaron en el área para completar las actuaciones correspondientes y retirar el cuerpo. El camión, que llevaba un cartel con la leyenda “Vitamina Vida”, quedó inmovilizado sobre la calzada a la espera del cierre de las diligencias.

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 23 de septiembre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3920 del miércoles 23 de septiembre de 2026

La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 

La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

Aníbal Lotocki junto a Majo Favarón.

La esposa de Aníbal Lotocki destacó su declaración en el juicio: "Lo vi muy sereno"

Claudio Barrelier es el principal acusado por el crimen de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: la Justicia ordenó resguardar los muebles en la casa de Claudio Barrelier

Lo que quedó del depósito de la empresa en Barracas.

Iron Mountain: la Corte Suprema rechazó un recurso que buscaba cerrar la causa por el incendio en Barracas

Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

San Isidro: un vecino recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro automotor

Rating Cero

Sofía Jujuy Jiménez relató una difícil situación de acoso. 

Sofía Jujuy contó cómo un hombre la acosó durante años: "Me perseguía, se me metió al hotel"

Hernán Bloquero volvió a hablar y se quebró en medio de la entrevista.

Hernán Bloquero, el hombre que amenazó a Pettinato, se quebró tras ser acusado por Sofía Gonet: "No lo puedo creer"

Tensión en vivo: Yanina Latorre cruzó a Majo Martino.

Yanina Latorre incomodó a Majo Martino por su viaje a Miami con Eva Anderson: "¿De qué trabajaron?"

Mirtha Legrand permanece internada.

Jimena Monteverde reveló detalles de la salud de Mirtha Legrand: "Tenía mucha..."

Las películas argentinas que podrían representar al país en la categoría Mejor película internacional en los premios Oscar 2027.
play

Premios Oscar: de qué tratan las cuatro películas argentinas que podrían competir a Mejor película internacional

Nicole Neumann y un furioso descargo en las redes.

Nicole Neumann estalló por la filtración de una foto suya en una panchería: "Mala leche"

últimas noticias

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección.

El PT de Lula pidió investigar una posible financiación extranjera a Flávio Bolsonaro

Hace 4 minutos
Un experimentado Orión le fue muy feo a Paredes, por entonces joven promesa del Boca de Bianchi del 2013.

Orion habló de la histórica patada a Paredes en Boca: "La pasé mal, fue una de las cosas más feas"

Hace 8 minutos
Complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

Otro curro para los Neuss en Mendoza: denuncian que Cornejo les dio ventaja en la licitación de Los Nihuiles

Hace 12 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 23 de septiembre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3920 del miércoles 23 de septiembre de 2026

Hace 23 minutos
La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 

La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

Hace 36 minutos