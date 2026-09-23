Tragedia en Salta: un camionero murió aplastado por su propio acoplado mientras revisaba el vehículo El transportista, de nacionalidad boliviana, detuvo su vehículo para realizar una inspección mecánica en la banquina. El acoplado se desprendió de forma repentina y cayó sobre el chofer. Por Agregar C5N en









El acoplado del camión se desprendió y le provocó la muerte en el acto.

Un camionero de nacionalidad boliviana, identificado como Celso Copio Saldias, murió aplastado por el acoplado de su vehículo. El hecho ocurrió en la mañana del martes sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta, mientras el chofer revisaba una falla mecánica.

Cerca de las 7, la Policía local comenzó a recibir avisos sobre el accidente. Varios conductores pasaron por el lugar de manera previa a la llegada de los equipos de emergencia, pero supusieron que el hombre ejecutaba tareas de mantenimiento bajo el transporte.

La reconstrucción preliminar señala que Copio Saldias, con domicilio en la localidad de Tarija, detuvo su camión marca Volvo en la banquina ante la sospecha de un desperfecto. Luego de descender de la cabina, el conductor levantó uno de los ejes traseros y se ubicó debajo del transporte.

En ese instante, el acoplado se desprendió del conjunto y cayó sobre el chofer. Como consecuencia del impacto directo, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio por aplastamiento y su muerte se produjo de manera inmediata en el lugar del siniestro.

Un camionero murió aplastado en Salta: investigan las causas del accidente La investigación analiza como hipótesis principal una posible falla en el sistema neumático de elevación de ejes, propio de estas unidades. Una pérdida de presión de aire pudo provocar el descenso brusco de la estructura, aunque los peritos aún deben confirmar la causa exacta.