7 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno de La Rioja extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de servicios esenciales

La medida anunciada por el gobernador Ricardo Quintela mantiene sin aumentos hasta el 31 de octubre el transporte urbano de pasajeros y la energía eléctrica. Además, la decisión incluye el agua y saneamiento y la conectividad. El ejecutivo provincial también prorrogó la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales.

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Medida provincial. 

Medida provincial. 

El gobernador Ricardo Quintela extendió por otros 60 días el congelamiento de las tarifas del transporte urbano y la energía eléctrica en La Rioja, dos servicios con una incidencia directa en los gastos cotidianos de las familias. La medida también alcanza al agua y saneamiento y a la conectividad provista por la empresa estatal provincial.

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La disposición rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese período continuará sin aumentos el boleto del servicio urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo y permanecerán congeladas las tarifas eléctricas en los valores vigentes al 30 de abril.

La prórroga también mantendrá sin modificaciones los valores de los servicios de agua y saneamiento y de la conectividad brindada por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM. De este modo, el congelamiento comprende cuatro prestaciones esenciales que forman parte de la vida diaria de los hogares: transporte, energía, agua y conectividad.

Quintela dispuso además que continúe la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas abonadas por las personas adjudicatarias de viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Esos valores tampoco podrán incrementarse durante los próximos 60 días.

La medida da continuidad a las disposiciones establecidas mediante el Decreto Provincial N.º 617/26 y responde a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación. El objetivo es evitar que nuevos aumentos en prestaciones indispensables profundicen la pérdida del poder adquisitivo, especialmente en los hogares que atraviesan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Servicios esenciales sin aumentos

El congelamiento del transporte urbano busca sostener la movilidad cotidiana de trabajadores, estudiantes, jubilados y de quienes necesitan trasladarse para acceder a servicios de salud o realizar trámites. En el caso de la energía eléctrica, la medida procura impedir que el aumento de una prestación indispensable ejerza una presión adicional sobre la economía familiar.

La decisión comprende también el agua y saneamiento, servicios fundamentales para la salud y la vida cotidiana, y la conectividad, que actualmente resulta necesaria para estudiar, trabajar, comunicarse y acceder a trámites, información y prestaciones públicas.

La extensión se inscribe en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, prorrogada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.

El decreto instruye a los organismos y empresas prestadoras a adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados. Asimismo, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a efectuar las adecuaciones presupuestarias requeridas para sostener la medida y asegurar el normal funcionamiento de las entidades prestadoras.

Con la extensión del congelamiento, Quintela busca evitar que el costo del transporte, la electricidad, el agua y la conectividad continúe presionando sobre los ingresos familiares y garantizar que la población riojana mantenga el acceso a estos cuatro servicios esenciales.

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