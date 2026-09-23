Expectativa: Lali Espósito podría protagonizar una película muy esperada El cine nacional prepara una mega producción sobre la trayectoria de dos íconos y la estrella pop asoma como la principal candidata. Agregar C5N en









La cantante tiene chances de ser la protagonista de una famosa película. Instagram

El cine nacional prepara una megaproducción centrada en la vida y obra del dúo más emblemático de la música hispana, Los Pimpinela. El proyecto biográfico avanzó a paso firme bajo el título provisional “Pimpinela, el origen de la leyenda”, con un guión enfocado en reconstruir la intimidad y la carrera de los hermanos Lucía y Joaquín Galán desde sus inicios en la industria. La gran novedad que revolucionó a la farándula es que Lali Espósito perfila como la candidata principal para ponerse en la piel de la cantante durante sus años juveniles.

La versatilidad escénica y el carisma de la estrella pop la posicionan como la opción ideal para encarar este desafío actoral, aportando su fuerza interpretativa a uno de los roles más codiciados del largometraje.

Lali Espósito en el videoclip de la canción "miss universo" de BB ASUL. La dirección y autoría del libreto están al frente de Lorena Muñoz, la cineasta detrás de los éxitos taquilleros Gilda y El Potro, en un trabajo conjunto con Mario Segade. El equipo creativo trabaja en estrecha colaboración con la familia Galán, cuyos integrantes vienen aportando vivencias y detalles inéditos para darle forma a la historia.

Dentro del relato ocupará un lugar fundamental Encarna (María Engracia), la madre de los músicos, por lo que la producción evalúa contratar a una actriz española para respetar la esencia del personaje. De esta manera, con el casting en pleno desarrollo, la película promete convertirse en un fenómeno absoluto de taquilla.

El paso de Lali Espósito por el festival de cine de San Sebastián La multifacética artista argentina deslumbró en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián durante la presentación de Glaxo, el largometraje dirigido por Benjamín Naishtat que compite por la codiciada Concha de Oro. La cantante combinó su impronta en la alfombra roja con un firme posicionamiento crítico respecto a la actualidad del cine nacional.

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine. Redes sociales Desde su arribo a la ciudad vasca, la actriz captó la atención de la prensa internacional con una vestimenta que combinó moda y mensaje. Al descender del transporte, sorprendió vistiendo una remera blanca con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en un claro guiño a la consigna exhibida por la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, combinada con un blazer negro de corte amplio. En las galas posteriores, la intérprete apostó por la elegancia luciendo un vestido de seda de lunares negros sobre fondo blanco, firmado por la diseñadora argentina Joti Harriague. El impactante atuendo se completó con una estola de piel sintética color chocolate y un choker de terciopelo, revalidando su estatus de ícono de la moda en los certámenes cinematográficos de Europa.