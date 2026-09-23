Quini 6: los resultados del sorteo 3.411 del miércoles 23 de septiembre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026.

El sorteo 3.411 del Quini 6 de este miércoles 23 de septiembre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Números ganadores: 7 - 30 - 18 - 05 - 25 - 41

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026

Números ganadores: 0 - 6 - 08 - 14 - 40 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $3.717.901.681

5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $4.119.969,60

4 aciertos: 704 ganadores Premio: $17.556,69

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026

Números ganadores: 14 - 15 - 31 - 34 - 35 - 41

6 aciertos: Vacante. Premio: $800.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026

Números ganadores: 13 - 24 - 27 - 32 - 42 - 44

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $18.474.674,40

Pozo extra: resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026

Números ganadores: 0 - 05 - 06 - 07 - 08 - 14 - 15 - 18 - 25 - 30 - 31 - 34 - 35 - 40 - 41 - 44

6 aciertos: 498 ganadores. Premio: $401.606,43

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.412 del Quini 6 se realizará el sábado 26 de septiembre a las 21:15. Pozo estimado: $6.300.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.