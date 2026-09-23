23 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Juegos Suramericanos: la Selección argentina de fútbol le ganó agónicamente a Perú y jugará la final

El equipo de Diego Placente se impuso 1-0 sobre la Blanquirroja con un gol de Santiago Espíndola, por lo que espera a Paraguay o Chile en el partido decisivo.

Por
La Selección argentina de fútbol jugará la final del torneo.

La Selección argentina de fútbol jugará la final del torneo.

X (@Argentina)

La Selección argentina de fútbol masculino derrotó 1-0 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa por las semifinales de los Juegos Suramericanos, por lo que enfrentará en la final al ganador del partido entre Paraguay y Chile. El gol fue convertido por el mediocampista Santiago Espíndola sobre el final del encuentro.

La reconocida conductora comentó que tendrá una cita con un futbolista de Selección.
Te puede interesar:

Bombazo: una famosa conductora confesó que está saliendo con un exfutbolista de la Selección argentina

El conjunto peruano avisó primero con un intento de Nicolás Renfigo, aunque el equipo argentino tomó progresivamente el control del juego. En este marco, Franco Domínguez tuvo la oportunidad más clara al eludir a Fabrisio Mesías y definir desviado frente al arco libre, mientras que luego un disparo lejano de Ramiro Tulián también exigió al arquero.

En tanto, durante el segundo tiempo, el dominio de la Albiceleste se profundizó con llegadas de Ian Subiabre y otra acción de Domínguez dentro del área chica tras un pase de Uriel Ojeda, aunque la falta de contundencia y la solidez defensiva de Perú mantuvieron la paridad.

El desequilibrio definitivo llegó a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Espíndola, quien se desempeña en River, conectó un disparo potente después de un lateral largo y un despeje defectuoso de la defensa de Perú.

Con el triunfo sobre Perú, Argentina accedió a la final y ahora espera por el ganador del partido entre Paraguay y Chile, aunque ya se aseguró una medalla.

Noticia en desarrollo...

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quién es el tercero en discordia entre J Balvin y su novia.

Qué exfutbolista de la Selección argentina fue señalado como tercero en discordia entre J Balvin y su novia

Messi y Colapinto, dos de los exponentes más grandes del deporte argentino a nivel internacional.

"Ojalá no te vayas nunca": el emotivo mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la Selección

Cuándo se habilita la fila virtual en Deportick y los precios de cada ubicación para despedir a Messi.

Cambio importante: se reprogramó la venta de entradas para la despedida de Messi de la Selección

Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.

Salen a la venta las entradas para la despedida de Messi de la Selección

La propuesta es hasta la Copa América 2028 y una extensión por otros 2 años con el objetivo de llegar al Mundial 2030.

La continuidad de Scaloni en la Selección: revelan avances en la negociación con la AFA

El martes 29, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa previo a lo que será el primer amistoso.

A la espera de la llegada de Messi, la Selección argentina vuelve a los entrenamientos de cara a los amistosos

Rating Cero

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.

Se separó un ex Gran Hermano tras dos años de rumores de infidelidad: ya tuvo escándalos con una ex

El comediante fue visto con su pareja en una obra de teatro.

Tras su separación con Emilia Attias, el Turco Naim fue visto con otra mujer: las imágenes

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

Se supo cuál es la propuesta subida de tono que aceptó Luana Fernández después de su paso por Gran Hermano

últimas noticias

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Hace 10 minutos
Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad Nacional, en Comodoro Py.

Otro revés para Spagnuolo: la Cámara rechazó que sea querellante en una causa por la filtración de los audios

Hace 11 minutos
Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

San Isidro: un vecino recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro automotor

Hace 14 minutos
Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

Hace 27 minutos
La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Hace 28 minutos