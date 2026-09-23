Juegos Suramericanos: la Selección argentina de fútbol le ganó agónicamente a Perú y jugará la final El equipo de Diego Placente se impuso 1-0 sobre la Blanquirroja con un gol de Santiago Espíndola, por lo que espera a Paraguay o Chile en el partido decisivo. Por Agregar C5N en









La Selección argentina de fútbol jugará la final del torneo. X (@Argentina)

La Selección argentina de fútbol masculino derrotó 1-0 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa por las semifinales de los Juegos Suramericanos, por lo que enfrentará en la final al ganador del partido entre Paraguay y Chile. El gol fue convertido por el mediocampista Santiago Espíndola sobre el final del encuentro.

El conjunto peruano avisó primero con un intento de Nicolás Renfigo, aunque el equipo argentino tomó progresivamente el control del juego. En este marco, Franco Domínguez tuvo la oportunidad más clara al eludir a Fabrisio Mesías y definir desviado frente al arco libre, mientras que luego un disparo lejano de Ramiro Tulián también exigió al arquero.

En tanto, durante el segundo tiempo, el dominio de la Albiceleste se profundizó con llegadas de Ian Subiabre y otra acción de Domínguez dentro del área chica tras un pase de Uriel Ojeda, aunque la falta de contundencia y la solidez defensiva de Perú mantuvieron la paridad.

El desequilibrio definitivo llegó a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Espíndola, quien se desempeña en River, conectó un disparo potente después de un lateral largo y un despeje defectuoso de la defensa de Perú.

Con el triunfo sobre Perú, Argentina accedió a la final y ahora espera por el ganador del partido entre Paraguay y Chile, aunque ya se aseguró una medalla.

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