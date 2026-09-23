23 de septiembre de 2026 Inicio
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Otro curro para los Neuss en Mendoza: denuncian que Cornejo les dio ventaja en la licitación de Los Nihuiles

Desde la oposición provincial advierten que el vínculo de los empresarios con el asesor presidencial Santiago Caputo les garantizaría información privilegiada frente al resto de los oferentes. Asambleístas alertaron sobre el riesgo de contaminación y sequía del río Atuel.

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Complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

Complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

La privatización del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles quedó bajo cuestionamiento en Mendoza, luego de que la gestión del gobernador Alfredo Cornejo contratara a una empresa de los hermanos Juan y Patricio Neuss para operar y mantener las centrales que en los próximos meses saldrán a concesión.

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La oposición local advierte que la decisión podría otorgarles información privilegiada y una ventaja frente al resto de los competidores en la licitación. Es decir, otro curro millonario para los amigos del poder.

El Grupo Edison, armado tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, registró en los últimos dos años un crecimiento acelerado en el negocio eléctrico. Los hermanos Neuss, con vínculos directos con el asesor presidencial Santiago Caputo, tienen como socios al fondo de inversión Inverlat y al Grupo Newsan.

Edison ingresó al sector energético a principios de 2025 con la compra de las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica mendocina Cempsa. A fines de noviembre sumó las concesiones de Cerros Colorados y Alicurá y en abril, asociado con Genneia, se quedó con el 50% de la controlante de Transener.

La oposición denunció presuntas irregularidades en el proceso

"Creemos que, por un acuerdo casi electoral, la provincia de Mendoza ha dejado de defender los intereses de los mendocinos para defender los intereses de un sector o de un grupo político del Gobierno nacional", denunció el diputado provincial del Partido Justicialista (PJ) Gustavo Perret, en diálogo con Felicitas Bonavitta para C5N.

"Está todo dado para que el grupo Neuss, que hace cinco años atrás solamente hacía soda, se haga cargo de todas las centrales hidroeléctricas de la provincia. Está todo dado para que ellos sean casi los únicos oferentes. Y hay cuestiones que son realmente graves porque no tenemos ningún tipo de información, se nos oculta la información sobre cuál va a ser el monto de la licitación, las condiciones en que va a licitar, quién va a ejercer los controles", agregó Perret.

Denuncian que el río Atuel "se puede secar o se va a contaminar"

"El río Atuel con el río Diamante constituye un acuífero que se llama Atuel Diamante. Ese acuífero Atuel Diamante es el que trae agua para tomar, que es la principal prioridad de la Ley de Aguas de Mendoza. Luego viene el agua para agricultura y, luego, el agua para uso industrial. Se quieren cambiar esas prioridades", advirtió el asambleísta Miguel Ángel Rodríguez.

"Corremos un riesgo enorme de que eso que quieren hacer en Los Nihuiles deje de tener efecto, porque el río Atuel, como ocurre en el norte con las explotaciones de litio, se puede secar o se va a contaminar. Cornejo ha implementado un sistema represivo contra los luchadores y la defensa del agua tremendo y está avanzando con el tema de la minería a pasos agigantados", agregó.

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