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Premios Oscar: de qué tratan las cuatro películas argentinas que podrían competir a Mejor película internacional

La Academia de Cine Argentina anunciará el próximo lunes qué producción audiovisual representará a Argentina en la 99° edición de los premios más codiciados en la industria del cine.

Las películas argentinas que podrían representar al país en la categoría Mejor película internacional en los premios Oscar 2027.

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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (AACCA) anunciará el próximo lunes qué película representará a Argentina en la categoría de Mejor película internacional en la 99° edición de los premios Oscar que se realizará el 14 de marzo de 2027. Las candidatas son dos documentales, una de terror y un drama.

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La elegida se comunicará entre las 18 y las 20 en ArtHaus Central en la Ciudad de Buenos Aires ante referentes de la industria cinematográfica local. Además, se dará a conocer una noticia vinculada al archivo cinematográfico del país y se publicará la lista de seleccionados del Programa de Apoyo a la Movilidad, Edición Primavera, correspondiente al Círculo de Amigos de la Academia de Cine.

La AACCA se fundó en 2004, está presidida porHernán Findling hasta 2027 y agrupa a 480 artistas, técnicos y profesionales.

Una por una, qué películas podrían representar a Argentina en los Oscar

El partido, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco

El documental está basado en el libro homónimo de Andrés Burgo (Tusquets, 2016) y abarca no solo el relato deportivo del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 sino también la tensión histórica entre los dos países, desde las invasiones inglesas hasta la Guerra de Malvinas.

Los narradores principales son el campeón del mundo Jorge Valdano y el goleador inglés Gary Lineker y cuenta con los testimonios de los jugadores Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri y Peter Shilton, entre otros.

La Virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé

La historia está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez, El carrito y La Virgen de la tosquera, que aparecen en el libro Los peligros de fumar en la cama (Emecé, 2009). La historia transcurre en Ituzaingó en el verano de 2001, aunque fue filmada principalmente en Mendoza, y sigue la vida de Natalia, una joven con poderes sobrenaturales que está descubriendo cómo usar mientras lidia con sus últimos dramas de la adolescencia.

El film de terror obtuvo cuatro premios en el BAFICI, una mención en Leeds y el premio a la Mejor Fotografía en Sitges.

Nuestra tierra, dirigido por Lucrecia Martel

Martel trabajó 14 años en el documental y escribió el guion junto a María Alché. La producción audiovisual tomó como punto de partida el asesinato del referente Javier Chocobar en Tucumán en 2009, y el proceso judicial que se extendió por años, para examinar el racismo estructural y el despojo territorial de los pueblos originarios en Argentina y América Latina.

Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella

Campanella llevó a la pantalla grande la obra que dirigió durante 11 años en Buenos Aires y que alcanzó 1.300 funciones y a 600.000 espectadores en España y Argentina. La película está disponible en Netflix desde marzo y muestra la amistad entre un militante comunista y un hombre conformista y temeroso de alzar su voz que charlan en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de las conversaciones y las desventuras que los atraviesan se abordan temas como la autonomía en la vejez, las adicciones y el narcotráfico, los cambios históricos de argentina y cómo impactaron a la ciudadanía de a pie y el descarte de las personas mayores. Los protagonistas son interpretados por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

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