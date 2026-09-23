24 de septiembre de 2026 Inicio
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El PT de Lula pidió investigar una posible financiación extranjera a Flávio Bolsonaro

El Partido de los Trabajadores solicitó a la Corte Suprema que la Policía Federal determine el origen de recursos y servicios destinados a la campaña del hijo de Jair Bolsonaro, y señaló a una organización estadounidense vinculada al vicepresidente J.D. Vance.

Por
Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección.

EFE

El Partido de los Trabajadores (PT) que lidera el presidente brasileño y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles a la Corte Suprema investigar una posible financiación extranjera en favor de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, su principal rival.

El presidente de Brasil abrió el debate general de la Asamblea General y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad.
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La solicitud reclama a la Policía Federal abrir una investigación para determinar el origen de eventuales recursos y servicios destinados a la campaña del hijo del expresidente Jair Bolsonaro y quiénes serían los beneficiarios.

Entre las organizaciones señaladas por el PT como fuente de los recursos figura Rockbridge Network, un grupo estadounidense de articulación política entre cuyos fundadores figura el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

El partido pide aclarar si hubo aportes económicos o servicios para la candidatura a partir de acusaciones formuladas públicamente por otros políticos, aunque hasta el momento no se demostró que la campaña haya recibido recursos de esa organización.

El PT también cuestiona la difusión gratuita, en una plataforma vinculada al Partido Liberal (PL), del espacio de Bolsonaro, de documentales y cursos producidos por Brasil Paralelo y el Estúdio Quinto Elemento que, según la petición, no aparecen registrados como gastos o contrataciones y tendrían relación con las compañías extranjeras Patristica Invest LLC y Zeitgeist MKM Corp.

Otra línea de la denuncia apunta a publicaciones pagadas en la red social X por perfiles extranjeros que difundieron contenidos sobre el ascenso de Flávio Bolsonaro en las apuestas de la plataforma estadounidense Polymarket.

Según el comunicado de la formación oficialista, un recuento publicado esta semana identificó al menos once cuentas que promocionaron esos contenidos entre el 18 y el 21 de septiembre. El PT sostiene que las cotizaciones de Polymarket no equivalen a encuestas electorales y pide identificar quién pagó las publicaciones, cuánto dinero se destinó a ellas y cuál fue su alcance en Brasil.

El PT reclama proteger al proceso electoral de la injerencia extranjera

La solicitud fue presentada en el marco de un proceso en el que se estableció que decisiones unilaterales de otros países no pueden imponer obligaciones o restricciones en territorio brasileño fuera de las condiciones previstas por las leyes nacionales. El partido sostiene que esa protección debe aplicarse también al proceso electoral y cita como posibles vías de interferencia el apoyo de organizaciones extranjeras, la prestación de servicios y la publicidad digital.

La petición del PT se da el mismo día en que Flávio Bolsonaro solicitó a la Justicia Electoral impedir a Lula utilizar en propaganda electoral fragmentos del discurso que pronunció el martes ante la Asamblea General de la ONU. Los abogados del principal rival de Lula sostienen que el líder progresista utilizó la tribuna internacional para promover temas centrales de su campaña, como las apuestas en línea, el sistema de pagos Pix, la reducción de la jornada laboral y la soberanía sobre recursos estratégicos.

En su discurso durante la LXXXI Asamblea General de la ONU, Lula también advirtió que la democracia en América Latina "está nuevamente en jaque" ante la injerencia externa en procesos electorales y aseguró que no permitirá que "enemigos internos y externos" atenten contra ella.

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