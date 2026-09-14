Tránsito: qué calles de la Ciudad cambiarán de sentido por la llegada del TramBus

El plan de reordenamiento vial comenzará este martes con modificaciones de sentido, calles de doble mano y prohibiciones para estacionar. La medida prepara la traza del transporte eléctrico que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha este martes la primera etapa de un plan de reordenamiento vial en los barrios de Almagro y Caballito para preparar el recorrido del TramBus T1 . Esta medida afectará la circulación en cinco calles clave y busca acondicionar la infraestructura urbana para el nuevo sistema de transporte eléctrico.

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Las modificaciones iniciales afectarán a la Avenida La Plata , que pasará a tener sentido único hacia la avenida Rivadavia entre Chaco/Quito y Rivadavia . Asimismo, la calle José Mármol cambiará a mano única hacia Hipólito Yrigoyen entre Rivadavia e Yrigoyen , mientras que el tramo de Hipólito Yrigoyen entre Muñiz y José Mármol se convertirá en doble mano .

El esquema inicial se completará con el sentido único de la calle Quito hacia Muñiz, entre Avenida La Plata y Muñiz , y el de Pringles hacia la avenida Rivadavia, entre Lezica y Rivadavia . Además, la línea 2 de colectivos modificará su trayecto hacia Lomas del Mirador y circulará por Quito, Quintino Bocayuva y Rivadavia antes de retomar su traza habitual.

Estas obras incluirán restricciones estrictas para el estacionamiento de vehículos en la zona. La Avenida La Plata tendrá prohibición de estacionar las 24 horas en ambas manos , mientras que en la calle Quito la restricción regirá sobre la acera izquierda, junto con la imposibilidad de girar a la izquierda hacia Muñiz desde Hipólito Yrigoyen.

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La transformación total abarca un listado de modificaciones donde distintas publicaciones refieren a "18 calles", aunque la información oficial precisa 14 arterias o sectores específicos de la Capital Federal. En la segunda etapa del proyecto, las autoridades aplicarán cambios de sentido en las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte , junto con intervenciones en Ambrosetti , Felipe Vallese y Balcarce .

Durante esa segunda fase, Honorio Pueyrredón mantendrá mano única hacia el sur entre Ángel Gallardo y Neuquén, mientras que Acoyte circulará solo hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez. Por su parte, la calle Ambrosetti irá hacia el sur, Felipe Vallese pasará a ser doble mano entre Acoyte y Ambrosetti, y Balcarce correrá hacia el norte.

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El proyecto contempla una tercera etapa dirigida a las calles Zañartú, Gibson y Butteler. De acuerdo con el esquema previsto, Zañartú tendrá sentido este-oeste entre Avenida La Plata y Senillosa, Gibson marchará de oeste a este entre Avenida La Plata y Castro, y Butteler irá de noreste a suroeste.

El TramBus T1 conectará ocho barrios con unidades eléctricas sobre neumáticos

El nuevo medio de transporte funcionará sobre neumáticos con colectivos ciento por ciento eléctricos que combinarán la flexibilidad del colectivo con la capacidad de un sistema mayor. La traza completa tendrá una extensión de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y el Aeroparque Jorge Newbery, con el objetivo de transportar a 50.000 pasajeros por día.

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La red contará con 71 paradores distribuidos cada 500 metros, de los cuales 52 ya están en fase de construcción, y ofrecerá una frecuencia de cuatro minutos en horas pico. El sistema permitirá conexiones directas con las líneas A, B, D, E y H del subte, de cara a su debut oficial fijado para finales del año 2026.