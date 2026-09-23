23 de septiembre de 2026 Inicio
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Diego Spagnuolo admitió que la voz de los mensajes filtrados es suya: "El de los audios soy yo"

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad confesó que la voz que se escucha en las grabaciones filtradas donde se habla de coimas es la suya, según informó Ariel Zak en Minuto Uno por C5N.

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Diego Spagnuolo, exidrector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El exidrector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, investigado por corrupción, admitió que la voz que se escucha en los audios filtrados donde se hablaba de coimas en el Gobierno es suya. El dato se desprende de una causa paralela que investiga si el exfuncionario sufrió espionaje ilegal, según explicó Ariel Zak en Minuto Uno por C5N.

Aníbal Lotocki junto a Majo Favarón.
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"Del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto; luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada", reconoció Spagnuolo en el expediente de esta segunda pausa para lograr que la Justicia lo admita como querellante.

La Cámara Federal había confirmado este miércoles la decisión que le impidió constituirse como querellante en la causa que investiga el origen y la posible obtención ilegal de los audios filtrados. Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah habían considerado que todavía faltaba establecer si la voz que aparece en los audios es efectivamente la de Spagnuolo.

Zak destacó que la confesión del exfuncionario "ocurre mientras intentaba voltear los audios en el otro expediente". Es decir, en la causa principal Spagnuolo intentaba negar el contenido de los audios que dispararon una de las mayores crisis del Gobierno.

"En el peritaje dijeron que había sido editado, que había sido manipulado con inteligencia artificial, hicieron que la Gendarmería se desdiga y dijera que no son aptos para comparaciones", recordó el periodista al aire.

Los audios de Diego Spagnuolo filtrados en 2025

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela por C5N, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?".

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes".

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, Spagnuolo dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo".

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, Spagnuolo arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.

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