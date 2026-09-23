23 de septiembre de 2026 Inicio
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La esposa de Aníbal Lotocki destacó su declaración en el juicio: "Lo vi muy sereno"

María José Favarón defendió a su marido en medio del proceso por la muerte de Cristian Zárate, mientras el cirujano permanece imputado por homicidio.

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Aníbal Lotocki junto a Majo Favarón.

Aníbal Lotocki junto a Majo Favarón.

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Aníbal Lotocki sobre la muerte de Cristian Zárate: "Se presentaba como sano cuando no lo era"

En diálogo con TN, María José Favarón destacó la declaración de su esposo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, después de responder las preguntas de todas las partes durante la audiencia. "Vi un Aníbal muy sereno, muy tranquilo", expresó.

En tal sentido, cargó contra la visión del proceso al remarcar que "Aníbal no operó solo y el juicio no es contra Lotocki, es contra seis personas". Además, explicó el motivo por el cual la clínica no contaba con un sector de terapia intensiva: "Ese tipo de clínicas son lugares que tienen convenio con empresas de ambulancias".

En su testimonio, Lotocki apuntó contra la víctima al asegurar que Zárate estaba decidido en someterse a la cirugía en su clínica y que mintió con su estado de salud. "Vino decidido a operarse, vino recomendado por amigos y amigas. Se presentaba como un paciente sano, como un paciente que no tenía problemas de salud, pero no era así", indicó.

Aníbal Lotocki junto a Majo Favarón.

Aníbal Lotocki junto a Majo Favarón.

Su indagatoria se dio después del testimonio de cuatro inspectores del Ministerio de Salud sobre las condiciones en las que encontraron CEMECO durante una inspección realizada en mayo de 2021. Para los profesionales, entre otras irregularidades, se detectaron que el centro no estaba habilitado para internaciones y que no contaba con autorización para realizar cirugías mayores.

También se encontraron medicamentos vencidos, fentanilo y propofol sin los registros correspondientes y ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto a alimentos, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Había confusión mental, estaba desorientado en tiempo y espacio. Se excitaba, pensé que podía tener un ataque de pánico. Se dormía, estaba confuso. Señalaba como que tenía un dolor que no precisaba el lugar, no sabíamos si era el pecho o el abdomen”, agregó. El acusado sostuvo que el cuadro se modificó cuando el paciente bajó la presión arterial y presentó taquicardia. “Había perdido 400 mililitros por el drenaje de una solución sanguinolenta. Estaba perdiendo mucho líquido”, explicó.

Tras la descompensación, Lotocki declaró que la administración activó un código rojo para solicitar una ambulancia, pero que decidió intubarlo porque no lograban determinar qué originaba la descompensación. También afirmó que le administraron sangre y que el paciente logró estabilizarse de forma transitoria. “Yo dije de llevarlo a quirófano porque es como una terapia intensiva por la aparatología”, sostuvo.

Juicio a Aníbal Lotocki: los otros imputados por la muerte de Cristian Zárate

Además del cirujano, llegaron al juicio oral imputados la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

También se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado.

Todos los implicados están acusados también por las lesiones gravísimas a cinco pacientes durante diversos procedimientos médicos.

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