La licencia de conducir en minutos: cuál es la iniciativa que agiliza el trámite Una oficina móvil recorre los barrios tucumanos para simplificar el trámite. La iniciativa incorpora tecnología y pagos online que reducen tiempos de entrega. Por







Esta modalidad busca dar respuesta a una necesidad creciente en materia de seguridad vial y acceso a servicios públicos.

Obtener el carnet que habilita a manejar suele ser un proceso que demanda tiempo y traslados, especialmente para quienes viven en barrios alejados de los centros administrativos. Con el objetivo de simplificar este trámite esencial, en San Miguel de Tucumán se implementó un sistema que acerca el servicio directamente a la comunidad.

La propuesta se anota dentro de una política municipal orientada a mejorar la atención al ciudadano. A través de la instalación de oficinas móviles en diferentes zonas, los vecinos tienen la posibilidad de gestionar la licencia sin necesidad de recorrer grandes distancias ni enfrentar largas demoras. Esta modalidad busca dar respuesta a una necesidad creciente en materia de seguridad vial y acceso a servicios públicos.

El nuevo esquema ya comenzó a funcionar en la capital tucumana y, con el tiempo, aseguran que se extenderá a distintos puntos de la ciudad. Gracias a la incorporación de tecnología de última generación y la opción de pagos digitales, el trámite se vuelve más rápido y accesible, con la ventaja de obtener la licencia en plazos mucho más cortos.

Licencia-conducir-carnet.jpg Cómo podés tramitar la licencia de conducir en San Miguel de Tucumán La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha un Centro Itinerante Emisor de Licencias que recorrerá semanalmente diferentes barrios junto al programa Somos Más en Territorio (SMT). El servicio tuvo su estreno en la Plaza Nublada, en Villa Luján, donde se instalaron reparticiones municipales para atender a los vecinos. En esa primera jornada, 24 personas lograron iniciar o finalizar su gestión.

Según explicó el director de Transporte Público, Seguridad Vial y Licencias de Conducir, José María Mansilla, el móvil fue impulsado por la intendenta Rossana Chahla con la idea de que en todas las plazas de la ciudad los ciudadanos puedan acceder a la renovación o emisión de su carnet. El tráiler cuenta con equipamiento moderno y un equipo médico que realiza los controles de rigor, además de estar conectado al sistema nacional SINALIC mediante una placa Starlink, lo que garantiza rapidez y seguridad en la gestión.