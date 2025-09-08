8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué grupo tendrá 50% de descuento en el trámite de la renovación de la licencia de conducir

Los adultos mayores podrán acceder a un 50% de descuento al renovar la Licencia de Conducir.

Por
Qué grupo tendrá 50% de descuento en el trámite de la renovación de la licencia de conducir

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció un beneficio destinado a los adultos mayores: un descuento del 50% en la renovación de la Licencia de Conducir. Esta medida busca facilitar el acceso a un documento clave para la movilidad y autonomía, aliviando el impacto económico en este grupo de la población.

Estos cambios no cambian los requisitos generales para obtener o renovar el carnet en 2025.
Te puede interesar:

Cuáles son los 3 trámites que ya no son necesarios para hacer la licencia de conducir en CABA

El trámite de renovación también se simplifica y acelera. Los interesados pueden gestionarlo de manera digital en la página oficial del municipio o de forma presencial en el Centro de Emisión de Licencias (CEL) en calle Santa Fe 545, llevando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la licencia vigente.

Con esta iniciativa, la Municipalidad combina un beneficio económico con una mejora en la eficiencia del proceso. La meta es que los adultos mayores completen la renovación de manera rápida y sin complicaciones, reflejando el compromiso de la gestión local con la calidad de vida de sus ciudadanos.

vtv inspección.jpg

Cuál es el grupo que tiene 50% de descuento para renovar la licencia de conducir

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que los adultos mayores contarán con un 50% de descuento al momento de renovar la Licencia de Conducir. Esta medida está especialmente dirigida a quienes superan los 70 años, dado que deben actualizar su carnet cada año para mantenerlo vigente.

El trámite de renovación se simplifica y agiliza notablemente. Los interesados pueden iniciarlo de manera online en la página oficial del municipio o de forma presencial en el Centro de Emisión de Licencias (CEL) ubicado en calle Santa Fe 545, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la licencia vigente.

El secretario de Tránsito, Matías Assennato, destacó que el proceso dejó de ser burocrático y engorroso. Señaló que ahora se prioriza una atención rápida y amable, limitándose a los pasos necesarios para acreditar que el adulto mayor continúa en condiciones de conducir.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Entre las novedades, los adultos mayores ya no deben rendir examen teórico ni práctico, ni cursar horas de clases teóricas de manejo, como sucedía anteriormente. Esto simplifica considerablemente la renovación y reduce la carga de tiempo y esfuerzo para los conductores de este grupo etario.

Actualmente, los mayores solo deben realizar un estudio psicofísico para certificar que mantienen las capacidades necesarias para conducir. Posteriormente reciben una charla de 10 minutos sobre la nueva normativa, Scoring y cambios en el Código de Tránsito, y realizan una vuelta a la manzana acompañados de un instructor, instancia que dura unos cinco minutos y permite evaluar reflejos y motricidad fina.

licencia-conducirjpg.jpg

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca no solo ofrecer un beneficio económico, sino también garantizar un proceso ágil y seguro para los adultos mayores, promoviendo su autonomía y facilitando la renovación de un documento esencial para su movilidad.

Noticias relacionadas

por este detalle, el gobierno puede dar de baja tu licencia de conducir: de que se trata

Por este detalle, el Gobierno puede dar de baja tu licencia de conducir: de qué se trata

Los antecedentes de tránsito y la aprobación de exámenes serán determinantes para que un conductor mantenga la habilitación.

Confirmado: a estas personas se les quitará la licencia de conducir por un motivo particular

Por el hecho intervino la Policía.

Río Negro: hallaron dos cuerpos e identificaron a un hombre que estaba desaparecido

Los riesgos que conlleva el uso desmedido del aire acondicionado.

El aire acondicionado puede ser peligroso para la salud: el motivo

¿Cómo es el truco casero para darle brillo a la madera de una forma simple y natural?

Cómo es el truco casero para darle brillo a la madera de una forma simple y natural

Este truco es clave para cuidar la parrilla.

Por qué hay que pasar pan por la parrilla cuando está caliente

Rating Cero

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.
play

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
play

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

últimas noticias

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

Hace 13 minutos
One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Hace 17 minutos
Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Hace 18 minutos
play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Hace 21 minutos
Guillermo Francos y Axel Kicillof.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Hace 36 minutos