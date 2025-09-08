Qué grupo tendrá 50% de descuento en el trámite de la renovación de la licencia de conducir

Los adultos mayores podrán acceder a un 50% de descuento al renovar la Licencia de Conducir.

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció un beneficio destinado a los adultos mayores: un descuento del 50% en la renovación de la Licencia de Conducir . Esta medida busca facilitar el acceso a un documento clave para la movilidad y autonomía, aliviando el impacto económico en este grupo de la población.

Cuáles son los 3 trámites que ya no son necesarios para hacer la licencia de conducir en CABA

El trámite de renovación también se simplifica y acelera. Los interesados pueden gestionarlo de manera digital en la página oficial del municipio o de forma presencial en el Centro de Emisión de Licencias (CEL) en calle Santa Fe 545, llevando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la licencia vigente.

Con esta iniciativa, la Municipalidad combina un beneficio económico con una mejora en la eficiencia del proceso . La meta es que los adultos mayores completen la renovación de manera rápida y sin complicaciones, reflejando el compromiso de la gestión local con la calidad de vida de sus ciudadanos.

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que los adultos mayores contarán con un 50% de descuento al momento de renovar la Licencia de Conducir . Esta medida está especialmente dirigida a quienes superan los 70 años, dado que deben actualizar su carnet cada año para mantenerlo vigente.

El trámite de renovación se simplifica y agiliza notablemente. Los interesados pueden iniciarlo de manera online en la página oficial del municipio o de forma presencial en el Centro de Emisión de Licencias (CEL) ubicado en calle Santa Fe 545, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la licencia vigente.

El secretario de Tránsito, Matías Assennato, destacó que el proceso dejó de ser burocrático y engorroso. Señaló que ahora se prioriza una atención rápida y amable, limitándose a los pasos necesarios para acreditar que el adulto mayor continúa en condiciones de conducir.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Entre las novedades, los adultos mayores ya no deben rendir examen teórico ni práctico, ni cursar horas de clases teóricas de manejo, como sucedía anteriormente. Esto simplifica considerablemente la renovación y reduce la carga de tiempo y esfuerzo para los conductores de este grupo etario.

Actualmente, los mayores solo deben realizar un estudio psicofísico para certificar que mantienen las capacidades necesarias para conducir. Posteriormente reciben una charla de 10 minutos sobre la nueva normativa, Scoring y cambios en el Código de Tránsito, y realizan una vuelta a la manzana acompañados de un instructor, instancia que dura unos cinco minutos y permite evaluar reflejos y motricidad fina.

licencia-conducirjpg.jpg

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca no solo ofrecer un beneficio económico, sino también garantizar un proceso ágil y seguro para los adultos mayores, promoviendo su autonomía y facilitando la renovación de un documento esencial para su movilidad.