La hipótesis de la familia sobre la desaparición de la niña E: "Sola no se fue"

La menor de dos años permaneció desaparecida casi un día y apareció en un lugar que ya había sido rastrillado. La fiscal secuestró 11 teléfonos para peritar, sin embargo hasta el momento no hay detenidos.

Después de casi un día entero, apareció con vida la ñiña E , la menor de dos años que era intensamente buscada en Córdoba. El misterio en torno a su desaparición continúa, su familia asegura que no se perdió sola sino que "alguien se la llevó". La Justicia ahora investiga tanto su entorno como cámaras de seguridad y también secuestraron 11 teléfonos para peritar.

Caso de la niña E: la mamá de la menor aseguró que "alguien se la llevó"

" Cuando me la dieron su body lo tenía al revés y mal puesto y con sangre, está bien tiene un raspón en una de sus cejas pero la verdad que no sé ", contó Tania la mamá de la pequeña, en diálogo con C5N . También explicó que la nena siempre jugaba en una especie de arenero que daba con el límite de un predio descampado.

El caso " tuvo mucha repercusión pública y creen que esto hizo que la persona o las personas, la suelten en un lugar donde no estaban buscando, donde ya habían rastrillado y la devolvió", indicó el periodista Fernando Tocho.

Así estaba Esmeralda Marisa Pereyra López en el momento que la encontraron en el bosque. pic.twitter.com/5XNa5vtzKg

" No tengo sospechas de nadie, no conozco a nadie más que a los vecinos de acá cerca. De que alguien me la ha llevado a mi hija me la ha llevado ", remarcó Tania.

La fiscal Silvana Pen secuestró 11 teléfono hasta el momento , están peritando las comunicaciones del entorno, revisa cámaras de vigilancia pero "creen que parte de lo que pasó puede estar en los celulares, la fiscal confía de que esto fue armado, no lo hizo la nena sola", añadió Fernando Tocho.

La investigación empezó desde adentro hacia afuera, la acusasión es sustracción y ocultamiento de menor. "La familia salió a hablar desde el primer minuto a decir una y otra vez que no tienen nada que ver cón la desaparición de la nena", añadió el periodista Adrián Salonia desde Córdoba.

El abuelo reconstruyó los momentos previos a la desaparición de la niña

El abuelo de Esmeralda López habló tras la aparición con vida de la menor en Córdoba y llevó alivio a la familia. Marcelo espera que se esclarezca la situación y comentó: “Gracias a Dios, al menos vamos a poder dormir tranquilos”.

En su testimonio, el hombre reconstruyó los momentos previos a la desaparición y apuntó a un descuido como punto de partida. Según explicó, la pequeña salió desde el patio de la casa luego de que una puerta quedara abierta mientras su abuela realizaba tareas domésticas. “Fue un descuido como le puede pasar a cualquiera”, sostuvo.

De acuerdo con su relato, la niña habría salido sola hacia el frente de la vivienda y se dirigió a una zona de arena donde solía jugar. Sin embargo, el abuelo descartó que haya podido alejarse por sus propios medios hacia el descampado cercano. “Es imposible que haya caminado sola por ahí, hay espinas por todos lados. Una criatura tan chica no puede pasar por ese lugar”, remarcó.

En ese sentido, planteó su principal hipótesis: “Para mí, alguien la alzó y se la llevó. No sé quién ni por qué, pero sola no se fue”. También señaló que por el lugar circulan habitualmente personas que van y vienen hacia barrios cercanos, aunque aclaró que no tiene sospechas concretas sobre nadie.

El hombre también destacó que la menor fue encontrada a unos 400 metros del lugar donde desapareció, lo que refuerza, según su visión, la idea de la intervención de terceros. “No entiendo cómo apareció ahí. Es lo que más me llama la atención”, dijo.

Respecto al estado de la niña, indicó que fue hallada en buenas condiciones generales, con un leve golpe en el rostro. “La vi por videollamada, estaba bien, normal. Solo tenía un raspón”, relató. Además, mencionó que la noche fue fresca, lo que incrementa las dudas sobre cómo logró pasar tantas horas fuera sin mayores consecuencias.

Esmeralda: la FISCAL DIO DETALLES de cómo ENCONTARON a la NIÑA en La Falda

Otro dato que llamó la atención en la investigación es que la menor tenía la ropa colocada al revés al momento de ser encontrada. Sobre esto, el abuelo evitó sacar conclusiones: “No puedo decir nada porque no sé qué pasó”, afirmó.

Durante la búsqueda, la policía utilizó perros rastreadores que marcaron en reiteradas ocasiones el mismo sector del descampado, lo que orientó el operativo. En la zona también hay construcciones abandonadas y, según trascendió, personas que ocasionalmente transitan o permanecen allí.

El hombre también rechazó de plano cualquier sospecha sobre su familia. “No tenemos problemas con nadie, ni conflictos. Somos una familia trabajadora”, aseguró, al tiempo que agradeció la ayuda de vecinos y allegados durante las horas de desesperación.

Finalmente, describió el momento en que se enteraron de la aparición de la niña: “Empezaron a gritar que la habían encontrado y salió todo el mundo. Fue un alivio enorme”. Y cerró con emoción: “Si la hubiéramos encontrado de otra manera, no sé qué habría sido de mí. Gracias a Dios está viva”.