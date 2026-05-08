8 de mayo de 2026 Inicio
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Pensiones de ANSES: montos con aumento y bono confirmado en mayo 2026

Los titulares de prestaciones previsionales recibirán en este mes un incremento del 3,4% junto a un refuerzo para los sectores de menores ingresos. Las fechas de acreditación cambian según la terminación del documento y el tipo de beneficio.

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Las pensiones que administra la ANSES incluyen distintas modalidades según la situación del titular. 

Las pensiones que administra la ANSES incluyen distintas modalidades según la situación del titular. 

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Las pensiones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registrarán en mayo un incremento del 3,4%, en línea con el dato de inflación que publicó el Indec para el mes de marzo. Ese porcentaje es el que establece la fórmula de movilidad previsional vigente, que actualiza los haberes mes a mes con un retraso de dos meses respecto del Índice de Precios al Consumidor.

Todos esperan la fecha de cobro del bono de ANSES.
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Al aumento se sumará un bono destinado a quienes perciben los montos más bajos del sistema. Este refuerzo económico impacta directamente en el haber que acreditan en cuenta los titulares de menores ingresos y aumenta el total que recibirán durante este mes.

El calendario de cobros ya está confirmado y las fechas cambian según el tipo de prestación y la terminación del número de documento del titular. Los beneficiarios pueden consultar su recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir de la fecha de inicio que corresponda a su caso.

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Quiénes pueden acceder a las pensiones de ANSES

Las pensiones que administra la ANSES incluyen distintas modalidades según la situación del titular. Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con aportes al sistema previsional, y abarcan las categorías por invalidez y por vejez.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM, está pensada para personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Por otra parte, la Pensión para Madres de 7 Hijos o más es un beneficio específico para mujeres que hayan tenido ese número de hijos, independientemente de su situación laboral.

Dentro del esquema de asignaciones también se contemplan la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a menores cuyos padres no están en relación de dependencia o están desocupados, y la Asignación Universal por Hijo por Discapacidad, que contempla un monto superior para niños y jóvenes con certificado de discapacidad.

Montos de las pensiones de ANSES en mayo 2026

Con el ajuste del 3,4% aplicado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $314.539,27. Quienes perciban el bono adicional cobrarán un total de $384.539,27 durante este mes.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegarán a $275.221,87. Con el bono incluido, el monto total que recibirán los titulares de esta prestación será de $345.221,87. En el caso de la Pensión para Madres de 7 Hijos, el haber neto será de $393.174,10 y, sumando el bono, el total acreditado llegará a $463.174,10.

La Asignación Familiar y la Asignación Universal por Hijo llega al valor de $141.312,64 por menor. Sin embargo, ANSES retiene mensualmente el 20% de ese monto hasta que el titular presente, al finalizar el año, la libreta que certifique la escolaridad y los controles médicos del niño. Por este motivo, el ingreso mensual real que llega a la cuenta es de $113.050,11.

Quienes perciban la Asignación Universal por Hijo por Discapacidad recibirán un monto superior al estándar. El depósito efectivo será de $368.035,28, dado que el valor original de $460.133,10 también está sujeto a la retención del 20% hasta la presentación de la documentación correspondiente.

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Bono de $70.000 de ANSES

El bono confirmado para mayo alcanza los $70.000 y está destinado a los titulares de las prestaciones más bajas del sistema previsional. Su impacto se refleja de manera directa en el haber total que perciben quienes cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas, que son las categorías con los montos más reducidos.

En el caso de la PUAM, el bono lleva el haber de $314.539,27 a un total de $384.539,27. Para las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el refuerzo eleva el monto de $275.221,87 a $345.221,87. La Pensión para Madres de 7 Hijos también incluye el bono, que lleva el total acreditado a $463.174,10.

Pensiones de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

Las pensiones que no superen el haber mínimo se cobrarán entre el 11 y el 21 de mayo, de acuerdo con la terminación del DNI del titular. Los documentos terminados en 0 cobran el 11; los terminados en 1 el 12; en 2 el 13; en 3 el 14; en 4 el 15; en 5 el 18; en 6 el 19; en 7 el 20, y los terminados en 8 y 9 el 21 de mayo.

Las pensiones que superen el haber mínimo tienen un cronograma diferente, con pagos entre el 22 y el 29 de mayo. Los DNI terminados en 0 y 1 cobran el 22, los terminados en 2 y 3 el 26; en 4 y 5 el 27; en 6 y 7 el 28; y en 8 y 9 el 29 de mayo.

Las Pensiones No Contributivas se abonan entre el 11 y el 15 de mayo. Los documentos terminados en 0 y 1 el 11; en 2 y 3 el 12; en 4 y 5 el 13; en 6 y 7 el 14; y en 8 y 9 el 15. Las Asignaciones Familiares vinculadas a esas pensiones tienen un plazo más amplio, con acreditaciones disponibles entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI.

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