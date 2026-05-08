Bono de $70.000 de ANSES: cuándo se paga en mayo 2026

Se confirmaron los días de pagos del refuerzo extraordinario del quinto mes del año junto con los haberes de jubilados, pensionados, PUAM y Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados continuará vigente durante mayo de 2026 y será depositado junto con los haberes mensuales correspondientes al calendario habitual de pagos del organismo estatal.

La medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través del Decreto 292/2026 , publicado en el Boletín Oficial, donde se ratificó que el complemento previsional seguirá congelado y no tendrá aumentos durante este mes, pese a la actualización de las jubilaciones por movilidad. La noticia impacta especialmente entre millones de beneficiarios que esperaban una suba adicional frente al avance de la inflación y el incremento sostenido del costo de vida en Argentina.

Mientras tanto, las jubilaciones mínimas sí recibirán una actualización mensual basada en la inflación de marzo informada por el INDEC, en línea con el esquema de movilidad implementado desde 2024. Esto significa que los haberes previsionales tendrán una mejora automática, aunque el bono extraordinario continuará sin modificaciones.

El Gobierno explicó que el refuerzo seguirá funcionando bajo un sistema segmentado según el nivel de ingresos de cada beneficiario, priorizando a quienes cobran los haberes más bajos dentro del sistema previsional argentino.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en mayo 2026

El bono extraordinario de ANSES continuará alcanzando a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional nacional durante mayo de 2026. Según lo establecido oficialmente, el refuerzo económico estará destinado a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El objetivo principal de este complemento estatal es reforzar los ingresos de quienes perciben menores haberes dentro del esquema previsional argentino.

Los jubilados y pensionados que cobren un haber equivalente o inferior a la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000, mientras que quienes superen ese monto accederán a un pago proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES. Este sistema segmentado seguirá vigente durante mayo y busca evitar que los beneficiarios pierdan capacidad adquisitiva frente a la inflación y el aumento generalizado de precios.

Además, el Gobierno nacional remarcó que el bono extraordinario mantendrá las mismas condiciones que en los meses anteriores. Esto implica que tendrá carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y tampoco se integrará al haber mensual permanente. Desde ANSES indicaron que el pago se acreditará automáticamente junto con los haberes correspondientes, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni inscripciones especiales.

ansesn jubilados bono anses El bono se cobrará junto a las jubilaciones.

Otro punto importante confirmado por el Decreto 292/2026 es que el refuerzo continuará orientado especialmente a los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional. De esta manera, el Ejecutivo mantiene la política de asistencia económica focalizada mientras las jubilaciones continúan ajustándose mediante la fórmula de movilidad mensual vinculada al índice de inflación informado por el INDEC.

Monto del bono para jubilados y pensionados de ANSES en mayo 2026

Durante mayo de 2026, el monto máximo del bono extraordinario seguirá siendo de $70.000 y no registrará aumentos. La decisión oficial generó preocupación entre jubilados y pensionados debido a que el complemento previsional permanece congelado desde hace varios meses, mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Según el esquema definido por ANSES, quienes perciban ingresos equivalentes o inferiores a la jubilación mínima cobrarán el refuerzo completo de $70.000. En cambio, los beneficiarios que superen ese piso previsional recibirán un monto proporcional calculado para alcanzar el límite establecido por el organismo previsional. Este mecanismo continuará aplicándose durante mayo de 2026 sin modificaciones.

anses bono jubilaciones puam pensiones ANSES informó el calendario de pagos.

Bono de $70.000 de ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones no Contributivas