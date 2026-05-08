Caso Nucleoeléctrica: Demián Reidel se presentó ante la Justicia

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina SA , Demián Reidel, se presentó espontáneamente ante la Justicia federa l, luego de haber sido imputado por el fiscal Ramiro González en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas que investiga gastos por u$s313.000 "ajenos al objeto social".

" No realicé ninguno de los consumos cuestionados , ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa", expresó en un escrito, que fue presentado en el expediente.

Durante el texto, Reidel indicó que se encuentra "a entera disposición de la Jurisdicción" y, a la vez, que rechaza "de manera terminante, cualquier imputación" .

"Comprendo, asimismo, que el impulso de la acción penal por parte del experimentado Sr. Fiscal pueda haber respondido a las graves circunstancias que rodearon la difusión pública del asunto, aunque confío, sin embargo, en que la propia investigación rápidamente habrá de demostrar que, en lo que a mí respecta, las premisas sobre las que la denuncia se construyó no se corresponden con la realidad de los hechos", aseguró Reidel.

Con 100 tarjetas corporativas se abonaron 45 gastos en free shops por u$s5.957 ; compras en tiendas de ropa (Adidas, Reebok, El Corte Inglés, Primark) por u$s1.224,54; estadías en hoteles cinco estrellas en San Francisco, Viena, Miami, Singapur y Washington; consumos en El pub pirata en Madrid por u$s765 y adelantos en efectivo por $60.300.000 .

Reidel fue presidente de la empresa que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía durante el periodo investigado. Su gestión duró desde el 23 de abril de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026. También ocupó la jefatura del Consejo de Asesores del Presidente desde marzo de 2024 hasta el 21 de julio de 2025.

Qué dijo Demian Reidel sobre los gastos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina

Antes de ser imputado, el economista afirmó que los resúmenes de su tarjeta corporativa "no muestran ningún gasto personal", pidió que "se investigue hasta el último peso" y apuntó: "Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa, intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta".

"Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar", concluyó el físico en X. Sin embargo, con la jurisprudencia sentada a partir del caso Vialidad, el fiscal podría postular que era su responsabilidad estar al tanto de lo que sucedía en la empresa durante su gestión.