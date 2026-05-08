IR A
IR A

Se supo el doloroso motivo por el que Mario Pergolini no hizo su programa en vivo

El fallecimiento de Beatriz Mancione dejó sin grabación del ciclo nocturno que se transmite por ElTrece y conmovió al ambiente artístico. La noche anterior, sin saberlo, su hijo le había dedicado uno de los momentos más cálidos de la temporada.

Pergolini recordó anécdotas junto a su madre la noche anterior.

Pergolini recordó anécdotas junto a su madre la noche anterior.

Redes sociales

Este jueves, Otro día perdido no salió al aire en Eltrece. La razón se debió a la dolorosa noticia relacionada con la muerte de Beatriz, la madre de Mario Pergolini, quien falleció durante la jornada y obligó a cancelar las grabaciones del ciclo. En su lugar, el canal emitió un especial con los mejores momentos de la temporada.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.
Te puede interesar:

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Montagna a través de sus redes sociales, quien informó que la producción decidió suspender la jornada de trabajo tras conocerse el fallecimiento. Ni Pergolini ni el canal realizaron declaraciones públicas, y el conductor se mantuvo al margen de los medios mientras recibe el acompañamiento de su entorno más cercano.

Lo que vuelve aún más emotiva la situación es el timing de los hechos ya que apenas unas horas antes de conocerse la noticia, el conductor había dedicado buena parte de la emisión del miércoles a recordar a su madre con humor y afecto. Aún se desconoce si el conductor sabía de la situación en la que se encontraba su madre y si podía saber lo que iba a ocurrir pronto.

Mario Pergolini
El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

El recuerdo de Mario Pergolini sobre su madre

En esa última emisión del late show, Pergolini relató una experiencia reciente ligada a un consejo que su madre le repetía constantemente. Con su estilo irónico, recordó la clásica advertencia materna sobre la ropa interior: "Está la frase de las madres que siempre dicen que tenés que cambiarte los calzoncillos para que el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo ensangrentado y te falte un ojo".

El contexto llegó cuando, durante una estadía en una clínica, observó a un paciente en condiciones poco presentables. "Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije 'mirá mi mamá cuánta verdad'. Ese consejo de madre que uno dice '¿quién se va a preocupar?', pero lo vi pasar y dije '¡mirá qué calzoncillo!'", contó.

Más adelante en esa misma emisión, con la visita de las actrices Julieta Díaz y Pilar Gamboa como disparador, el conductor reflexionó sobre el vínculo con su madre y la perspectiva que el tiempo le dio sobre esa relación. "Siempre pensé que la tenía todo el tiempo encima, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: "La verdad, esta tipa me dejó volar un montón". Me sentí prisionero estúpido, porque la verdad que no fui", afirmó.

Pergolini

En otra oportunidad dentro del programa, cuando Eduardo Feinmann participó como invitado, Pergolini dio a conocer el fanatismo que su madre profesaba por el periodista político. "Nunca la llamo por teléfono cuando vos estás al aire en la televisión, porque me dice: 'Estoy viendo a Feinmann'", relató, a lo que el abogado y periodista respondió con humor: "Te das cuenta que tu vieja es inteligente" y luego le dedicó un saludo especial al aire.

El vínculo entre Pergolini y su madre también tuvo una dimensión más práctica y tecnológica. Luego de quedar ciega, Beatriz vio cómo su autonomía se reducía considerablemente, y fue su hijo quien encontró una solución para acompañarla en esa etapa. "Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz", había explicado el conductor en una de las pocas ocasiones en que eligió compartir públicamente detalles de su vida privada.

Noticias relacionadas

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

últimas noticias

La conductora fue apuntada como la protagonista de una infidelidad.

Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias: "La vi engañando a su marido con..."

Hace 8 minutos
La edición 2026 del Hot Sale se desarrollará entre el 11 y el 13 de mayo.

Los mejores 4 consejos para aprovechar al máximo el Hot Sale 2026 y ahorrar mucho dinero

Hace 34 minutos
Nico Cabré, en el centro de la polémica.

Durísima denuncia contra Nicolás Cabré: una famosa lo acusó por lo que hizo durante una grabación

Hace 45 minutos
La cuestión de fondo aún no fue resuelta.

La Justicia ratificó la vigencia de la ley de reforma laboral

Hace 56 minutos
Las cuotas sin interés volverán a ser uno de los beneficios más utilizados durante las jornadas de descuentos. 

Hot Sale 2026: estas son las marcas de perfumes importados con 50% de descuento y cuotas sin interés

Hace 59 minutos