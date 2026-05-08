Se supo el doloroso motivo por el que Mario Pergolini no hizo su programa en vivo

El fallecimiento de Beatriz Mancione dejó sin grabación del ciclo nocturno que se transmite por ElTrece y conmovió al ambiente artístico. La noche anterior, sin saberlo, su hijo le había dedicado uno de los momentos más cálidos de la temporada.

Este jueves, Otro día perdido no salió al aire en Eltrece . La razón se debió a la dolorosa noticia relacionada con la muerte de Beatriz, la madre de Mario Pergolini, quien falleció durante la jornada y obligó a cancelar las grabaciones del ciclo. En su lugar, el canal emitió un especial con los mejores momentos de la temporada.

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Montagna a través de sus redes sociales, quien informó que la producción decidió suspender la jornada de trabajo tras conocerse el fallecimiento. Ni Pergolini ni el canal realizaron declaraciones públicas, y el conductor se mantuvo al margen de los medios mientras recibe el acompañamiento de su entorno más cercano.

Lo que vuelve aún más emotiva la situación es el timing de los hechos ya que apenas unas horas antes de conocerse la noticia, el conductor había dedicado buena parte de la emisión del miércoles a recordar a su madre con humor y afecto. Aún se desconoce si el conductor sabía de la situación en la que se encontraba su madre y si podía saber lo que iba a ocurrir pronto.

En esa última emisión del late show, Pergolini relató una experiencia reciente ligada a un consejo que su madre le repetía constantemente. Con su estilo irónico, recordó la clásica advertencia materna sobre la ropa interior: "Está la frase de las madres que siempre dicen que tenés que cambiarte los calzoncillos para que el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo ensangrentado y te falte un ojo".

El contexto llegó cuando, durante una estadía en una clínica, observó a un paciente en condiciones poco presentables. "Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije 'mirá mi mamá cuánta verdad'. Ese consejo de madre que uno dice '¿quién se va a preocupar?', pero lo vi pasar y dije '¡mirá qué calzoncillo!'", contó.

Más adelante en esa misma emisión, con la visita de las actrices Julieta Díaz y Pilar Gamboa como disparador, el conductor reflexionó sobre el vínculo con su madre y la perspectiva que el tiempo le dio sobre esa relación. "Siempre pensé que la tenía todo el tiempo encima, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: "La verdad, esta tipa me dejó volar un montón". Me sentí prisionero estúpido, porque la verdad que no fui", afirmó.

Pergolini Redes sociales

En otra oportunidad dentro del programa, cuando Eduardo Feinmann participó como invitado, Pergolini dio a conocer el fanatismo que su madre profesaba por el periodista político. "Nunca la llamo por teléfono cuando vos estás al aire en la televisión, porque me dice: 'Estoy viendo a Feinmann'", relató, a lo que el abogado y periodista respondió con humor: "Te das cuenta que tu vieja es inteligente" y luego le dedicó un saludo especial al aire.

El vínculo entre Pergolini y su madre también tuvo una dimensión más práctica y tecnológica. Luego de quedar ciega, Beatriz vio cómo su autonomía se reducía considerablemente, y fue su hijo quien encontró una solución para acompañarla en esa etapa. "Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz", había explicado el conductor en una de las pocas ocasiones en que eligió compartir públicamente detalles de su vida privada.