Horror en Misiones: mataron a golpes a una mujer y ocultaron el cuerpo en una letrina La víctima habría sido atacada en su cama y arrastrada hasta el baño. Su yerno es el único sospechoso, ya que le habría admitido el crimen a la hija de la asesinada. Por + Seguir en







El femicidio se produjo 48 horas antes de encontrar el cuerpo. Redes sociales

Una mujer de 50 años fue asesinada a golpes y su cuerpo fue encontrado en la tarde del miércoles oculto en una letrina en la parte de atrás de una casa ubicada en Posadas, Misiones. La Justicia confirmó que la mujer recibió golpes en el cráneo, posiblemente con un hacha.

El Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia confirmó que el cuerpo se trataba de Liliana Beatriz Cabrera y que el femicidio se dio entre las 24 y 48 horas antes de haber sido encontrada, según La Voz de Misiones.

El personal de la Dirección General de la Policía Científica y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) hizo pruebas con luminol en la casa ubicada en Semilla y 82.

Había “mucha sangre en la habitación” de Cabrera, según las pericias. Por eso, reconstruyeron que la víctima habría sido atacada en su cama y arrastrada hasta el baño. Sin embargo, los detalles siguen bajo investigación.

El yerno de la mujer es el único sospechoso y, según la prensa local, le admitió el crimen a su pareja, hija de la víctima, y le dijo dónde estaba el cuerpo: “Está en el baño del fondo. Fui yo”.

El presunto femicida fue identificado como Alexander Dionel A, de 22 años. Está detenido desde el día del hallazgo y declarará el sábado ante el titular del juzgado de Instrucción Tres Posadas, Fernando Verón, a cargo.