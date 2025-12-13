"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

El momento más incómodo se vivió cuando "La Chiqui" le consultó a la actriz sobre sus relaciones laborales en el medio y puntualmente acerca de su colega.

La actriz Araceli González, que fue el centro de la atención esta semana por sus declaraciones en el programa de Mario Pergolini, volvió a la TV como una de las invitadas en La Noche de Mirtha , en El Trece.

Mirtha Legrand le consultó por su relación con su colega Facundo Arana . Después de un par de rodeos, la empresaria dijo que "hay personas con las que no comería o invitaría a un asado ".

El momento que generó más tensión en la mesa fue la pregunta de "La Chiqui" por el vínculo con su colega: "¿Cómo te llevaste con Facundo (Arana)?", dijo y la empresaria respondió con un escueto: "Bien, sí, bien" , y lanzó una sonrisa cómplice.

Agregó: " Hay personas con las que me llevo muy bien y personas con las que convivo, pero no como un asado. Con él hicimos una obra".

Enseguida aclaró que, como fue mamá muy joven , tuvo muchas responsabilidades desde chica, y que en vez de ir a cenar con sus compañeros tenía que volver directo a su casa, y reflexionó que " quizás por eso no tengo tantos amigos en el medio".

Después, la exmujer de Adrián Suar y madre de su hijo, Toto, remarcó que tiene ganas de cambiar de rol y estar al frente de un programa para su vuelta a la televisión: "Me encantaría conducir", dijo, y dejó abierta la puerta a nuevos desafíos profesionales.

Cuando Araceli González y Facundo Arana "blanquearon" que no se llevaban bien

En 2017, Araceli González y Facundo Arana reconocieron que no se llevaron bien durante la obra teatral Los puentes de Madison, y después de muchos conflictos y rumores de cruces en los ensayos, el actor reconoció que "diferencias insanables no hubo nunca".

Ella recogió el guante y aseguró: "Cuando uno está trabajando es obvio que hay enlaces que pueden ser muy buenos un día y otros no. ¿Por qué nos tenemos que llevar excelente? No. Estamos trabajando, estamos conociéndonos".

Si bien le bajaron el tono a los enfrentamientos en público, reconocieron que las diferencias de personalidad se agudizaron durante la gira con la obra.