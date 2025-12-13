IR A
"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

El momento más incómodo se vivió cuando "La Chiqui" le consultó a la actriz sobre sus relaciones laborales en el medio y puntualmente acerca de su colega.

La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.

La actriz Araceli González, que fue el centro de la atención esta semana por sus declaraciones en el programa de Mario Pergolini, volvió a la TV como una de las invitadas en La Noche de Mirtha, en El Trece.

Mirtha Legrand le consultó por su relación con su colega Facundo Arana. Después de un par de rodeos, la empresaria dijo que "hay personas con las que no comería o invitaría a un asado".

El momento que generó más tensión en la mesa fue la pregunta de "La Chiqui" por el vínculo con su colega: "¿Cómo te llevaste con Facundo (Arana)?", dijo y la empresaria respondió con un escueto: "Bien, sí, bien", y lanzó una sonrisa cómplice.

Agregó: "Hay personas con las que me llevo muy bien y personas con las que convivo, pero no como un asado. Con él hicimos una obra".

Enseguida aclaró que, como fue mamá muy joven, tuvo muchas responsabilidades desde chica, y que en vez de ir a cenar con sus compañeros tenía que volver directo a su casa, y reflexionó que "quizás por eso no tengo tantos amigos en el medio".

Después, la exmujer de Adrián Suar y madre de su hijo, Toto, remarcó que tiene ganas de cambiar de rol y estar al frente de un programa para su vuelta a la televisión: "Me encantaría conducir", dijo, y dejó abierta la puerta a nuevos desafíos profesionales.

Cuando Araceli González y Facundo Arana "blanquearon" que no se llevaban bien

En 2017, Araceli González y Facundo Arana reconocieron que no se llevaron bien durante la obra teatral Los puentes de Madison, y después de muchos conflictos y rumores de cruces en los ensayos, el actor reconoció que "diferencias insanables no hubo nunca".

Ella recogió el guante y aseguró: "Cuando uno está trabajando es obvio que hay enlaces que pueden ser muy buenos un día y otros no. ¿Por qué nos tenemos que llevar excelente? No. Estamos trabajando, estamos conociéndonos".

Si bien le bajaron el tono a los enfrentamientos en público, reconocieron que las diferencias de personalidad se agudizaron durante la gira con la obra.

