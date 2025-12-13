Video: el agónico gol de Guido Carrillo con el que Estudiantes empató la final El delantero, que venía de cumplir cuatro fechas de suspensión, clavó un cabezazo en el arco de Facundo Cambeses y forzó el alargue en Santiago del Estero. Por + Seguir en







Carrillo anotó el 1-1 para el Pincha. X @EdelpOficial

Cuando el reloj marcaba los instantes finales del partido y Racing ya saboreaba el título, apareció Guido Carrillo en Estudiantes para cambiar la historia. A tres minutos del final, el delantero ganó en lo alto tras una pelota parada ejecutada por José "el Principito" Sosa y, con un cabezazo preciso, venció a Facundo Cambeses para establecer el 1-1 en la final del Torneo Clausura 2025, disputada en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El gol mantuvo con vida a Estudiantes y empujó el partido al tiempo suplementario.

¡CARRILLO ANOTA EL 1-1 DE ESTUDIANTES ANTE RACING SOBRE EL FINAL! ¡LOCURA TOTAL EN SANTIAGO DEL ESTERO!



El tanto coronó una noche de insistencia del delantero, que regresó al equipo luego de cumplir una suspensión de cuatro fechas. Carrillo había tenido las situaciones más claras del Pincha a lo largo del encuentro. En la primera etapa quedó mano a mano tras picar a espaldas de la defensa, pero Cambeses respondió con una atajada determinante y envió la pelota al córner.

En el complemento volvió a quedar cerca desde una fórmula conocida para el equipo de Eduardo Domínguez: desborde por derecha y aparición del nueve en el área. Carrillo se anticipó a Mura y alcanzó a puntear, aunque el remate se fue ancho, condicionado por un campo de juego que no ofrecía las mejores condiciones.

La recompensa llegó al final. Cuando el partido se apagaba, el goleador impuso presencia aérea y puso la cabeza en el momento decisivo. Fue su forma de saldar una actuación marcada por la perseverancia y de justificar su regreso tras la sanción que arrastraba desde la expulsión ante Tigre, en la anteúltima fecha de la fase regular. En la noche decisiva, Carrillo apareció cuando más lo necesitaba Estudiantes.

Para cerrar la historia, el tiempo suplementario transcurrió sin que ninguno de los dos pudiera romper la paridad. El desgaste se impuso sobre la precisión y la definición del título se trasladó a los penales. Allí, Estudiantes fue más certero y se impuso 6-5 para conquistar el sexto título de Liga de su historia en la era profesional. Convirtieron José “Principito” Sosa, Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Fernando Muslera le contuvo el remate a Gastón Martirena y Franco Pardo estrelló su disparo en el palo. Del lado de Racing anotaron Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Lucas Alario, Agustín García Basso y Santiago Sosa, pero Facundo Cambeses no pudo evitar la consagración del Pincha tras atajarle a Edwin Cetré.