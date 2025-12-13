14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el agónico gol de Guido Carrillo con el que Estudiantes empató la final

El delantero, que venía de cumplir cuatro fechas de suspensión, clavó un cabezazo en el arco de Facundo Cambeses y forzó el alargue en Santiago del Estero.

Por
Carrillo anotó el 1-1 para el Pincha.

Carrillo anotó el 1-1 para el Pincha.

X @EdelpOficial

Cuando el reloj marcaba los instantes finales del partido y Racing ya saboreaba el título, apareció Guido Carrillo en Estudiantes para cambiar la historia. A tres minutos del final, el delantero ganó en lo alto tras una pelota parada ejecutada por José "el Principito" Sosa y, con un cabezazo preciso, venció a Facundo Cambeses para establecer el 1-1 en la final del Torneo Clausura 2025, disputada en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El gol mantuvo con vida a Estudiantes y empujó el partido al tiempo suplementario.

El golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes
Te puede interesar:

Video: así fue el golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2000023205654966739&partner=&hide_thread=false

El tanto coronó una noche de insistencia del delantero, que regresó al equipo luego de cumplir una suspensión de cuatro fechas. Carrillo había tenido las situaciones más claras del Pincha a lo largo del encuentro. En la primera etapa quedó mano a mano tras picar a espaldas de la defensa, pero Cambeses respondió con una atajada determinante y envió la pelota al córner.

En el complemento volvió a quedar cerca desde una fórmula conocida para el equipo de Eduardo Domínguez: desborde por derecha y aparición del nueve en el área. Carrillo se anticipó a Mura y alcanzó a puntear, aunque el remate se fue ancho, condicionado por un campo de juego que no ofrecía las mejores condiciones.

La recompensa llegó al final. Cuando el partido se apagaba, el goleador impuso presencia aérea y puso la cabeza en el momento decisivo. Fue su forma de saldar una actuación marcada por la perseverancia y de justificar su regreso tras la sanción que arrastraba desde la expulsión ante Tigre, en la anteúltima fecha de la fase regular. En la noche decisiva, Carrillo apareció cuando más lo necesitaba Estudiantes.

Para cerrar la historia, el tiempo suplementario transcurrió sin que ninguno de los dos pudiera romper la paridad. El desgaste se impuso sobre la precisión y la definición del título se trasladó a los penales. Allí, Estudiantes fue más certero y se impuso 6-5 para conquistar el sexto título de Liga de su historia en la era profesional. Convirtieron José “Principito” Sosa, Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Fernando Muslera le contuvo el remate a Gastón Martirena y Franco Pardo estrelló su disparo en el palo. Del lado de Racing anotaron Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Lucas Alario, Agustín García Basso y Santiago Sosa, pero Facundo Cambeses no pudo evitar la consagración del Pincha tras atajarle a Edwin Cetré.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estudiantes, otra vez campeón.

¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

La familia que conmovió a todos en Racing.

Viajaron a dedo y sin entradas para ver a Racing: la increíble sorpresa que les dio un jugador

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Lionel Messi (centro) en las divisiones formativas de Newells.

Sorpresa: este es el apodo que tenía Messi en Newell's y que casi nadie conoce

Su llegada fue en el segundo semestre de 2016.

El insólito caso de un jugador de Boca: 4 partidos, 8 préstamos y una salida tras casi 10 años

Rating Cero

Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.
play

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Hace 23 minutos
Milei quiere aprobar la reforma laboral lo más rápido posible.

Tras un año de altibajos, Milei apuesta su capital político a la reforma laboral

Hace 45 minutos
Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

Hace 47 minutos
play
La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Hace 55 minutos
Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Hace 1 hora