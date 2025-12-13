Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella El hijo del "Kun" y nieto de Diego Maradona despertó rumores de romance al mostrarse en público con una figura viral de las plataformas. De quién se trata y cuál es su vínculo. + Seguir en







Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer. Redes Sociales

Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero, está en boca de todos en el mundo del espectáculo luego de que trascendieran imágenes junto a la joven influencer Alessia Lalli. Las publicaciones en redes sociales que ambos compartieron en las últimas horas despertaron inmediatamente las versiones de un nuevo romance.

La cercanía entre el nieto del "Diego" y Lalli se hizo evidente en diversas stories que sugieren que la relación va más allá de una simple amistad. Si bien ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, sus interacciones son el centro de atención.

Alessia Lalli se convirtió en una figura destacada de las redes sociales por su carisma y por el contenido que genera, con una gran cantidad de seguidores. Su presencia en las plataformas digitales la posiciona como una de las influencers de la nueva generación.

Por su parte, Benjamín Agüero tiene un perfil más reservado, aunque la atención mediática siempre lo persigue por el peso de su apellido y su linaje familiar, que lo vincula a dos de las leyendas más grandes del fútbol argentino: Maradona y su padre, el “Kun” Agüero.

Benja Agüero y Alessia Lalli_ un vínculo muy cercano Redes - Instagram "Benja" y la influencer tiene una relación muy cercana, pero sin título Este supuesto nuevo vínculo se establece porque Alessia ha compartido reiteradas historias de Instagram, en las que se puede ver al joven futbolista, con diversas interacciones, como challenges o simples fotos. Se suman a la lista de jóvenes celebridades que encuentran el amor o, al menos, la compañía, en el universo digital, donde los influencers y las figuras públicas se cruzan constantemente.