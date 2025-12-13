El hogar del horror en Balcarce: se conocieron nuevos audios aberrantes de maltratos a chicos La denuncia fue realizada por una mujer que expuso a la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y la trabajadora del lugar convivencial, Marisa Benaduche, por ejercer violencia verbal a los menores. Ambas fueron separadas de sus cargos e imputadas. Por + Seguir en







Alejandra Género y Marisa Benaduche.

Crece el escándalo en torno a la causa que involucra a dos trabajadoras de un hogar de niños en Balcarce que fueron grabadas y acusadas de ejercer violencia verbal a menores que tenían a su cuidado. Este sábado se conocieron nuevos audios donde puede escucharse a Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y otra trabajadora del lugar convivencial, Marisa Benaduche, insultar y maltratar a los chicos.

La causa se abrió con un audio de 40 minutos donde se puede escuchar detalladamente los insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. En la Sociedad de Protección a la Infancia viven chicos que no pueden estar temporalmente con sus familias y llegan por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia.

El audio es luego de una supuesta problemática entre uno de los chicos con una trabajadora del hogar, que generó una crisis emocional porque el hecho podría hacer que el menor sea trasladado a otro lugar. Fue en ese momento cuando llegó Género y comenzó a retarlo de manera violenta.

"¿Yo sabés lo que hago mi amor? Te rompo la cabeza de una cachetada si me llegás a escupir. Es gente que viene a trabajar. No te voy a escuchar hasta que te lo ganes. Son las 10 y media de la noche. Flaco yo vengo a laburar. Que mierda te pensas que sos vos. Vengo de juntar plata para pagarte la luz. Pelotudo", señaló la mujer que en las últimas horas fue desplazada de su cargo.

La escalada de violencia verbal con el menor luego continuó junto a una grave amenaza directa: "Yo te hago cagar a trompadas con dos que traigo de afuera. Y callate la boca porque te clavo una cachetada".

alejandra género Alejandra Género. Tras la denuncia por violencia, Alejandra Género fue desplaza en su otro trabajo La mujer se desempeñaba como asesora legal en la Cooperativa de Electricidad General Balcarce. La decisión de su desplazamiento fue tomada por el consejo directivo del lugar luego de que salieran a la luz los aberrantes audios con los maltratos a menores. En este marco, el periodista de Balcarce, Ariel Bibbo, señaló a C5N que "los chicos pueden ser sometidos a Cámara Gesell, la semana próxima o la siguiente. Este es un dato que me aportó la ayudante fiscal Laura Molina". Con respecto a la continuidad de la causa, detalló: "Ahora hay que aguardar a la justicia para ver lo que determine. La próxima semana se tiene que presentar en los tribunales de Mar del Plata las dos personas acusadas para declarar y tratar de poner en contexto esta situación aberrante".