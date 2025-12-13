13 de diciembre de 2025 Inicio
Corrientes: detuvieron a una viuda negra que convidaba "mates de los sueños"

Ramona perdió la licencia de abogacía por reiteradas estafas y comenzó a seducir hombres para luego robarles. En este caso, captó a un hombre de otra provincia.

Ramona ya había estado detenida.

Una nueva viuda negra volvió al ataque en Entre Ríos y drogó a un hombre con el mate de los sueños, en el que mezclaba un polvo con la yerba para dormirlo y poder robarle todas sus pertenencias.

Terror en plena calle: un hombre mató a su exnovia de 20 puñaladas

Se trata de Ramona Isabel Ramírez, abogada y periodista, quien fue detenida tras una denuncia presentada por un hombre de Bariloche. El encuentro se concretó el 11 de noviembre en Concordia, luego de que ambos se conocieran a través de Facebook Parejas.

Según la denuncia, la víctima llegó a la ciudad en su camioneta y varias horas de conversación, comenzó a sentirse mal y aceptó un supuesto analgésico que ella le ofreció, lo que lo dejó inconsciente hasta la mañana siguiente.

Al despertar, el hombre advirtió que Ramírez había desaparecido junto con su billetera, su celular, 180.000 pesos, una suma considerable de dólares y la camioneta. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a la sospechosa y reconstruir su llegada a la provincia minutos antes del encuentro.

Ramírez fue detenida en Corrientes, donde también se recuperó el vehículo robado. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron dos teléfonos celulares y u$s5.200. El caso se suma a un extenso historial judicial que incluye estafas, falsificación de documentos y, en el último año, al menos dos hechos similares en los que habría actuado como viuda negra, drogando a sus víctimas con drogas.

